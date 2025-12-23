蜜雪出道21年首單飛！曝蜜雪薇琪合體進度 好友蕭亞軒5度手術揭復原近況

蜜雪受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。紅心字會提供

「蜜雪薇琪」成員蜜雪今（23日）受邀擔任紅心字會「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食與保暖物資。近來演藝圈掀起F4、Energy等經典團體重組回憶殺，單飛推出新歌〈真心的擁抱〉的蜜雪也被問到合體契機。

蜜雪坦言出道21年，首度自己跑宣傳「有點小寂寞」，但好搭檔薇琪（Vicky）已跨海傳訊「加油，enjoy你的宣傳」送上鼓勵。蜜雪透露，雖然兩年前曾遠距錄製專輯，但因薇琪定居加州、且重心在家庭與教學，合體仍有難度，感性表示：「她永遠是我最重要的薇琪。」

活動現場，蜜雪準備了圍巾、羽絨背心與毛毯等多項禦寒用品送給長輩。她回憶童年因父母忙碌由外公外婆帶大，外婆每晚都會準備熱牛奶並透過擁抱確認她穿得夠不夠暖，因此「擁抱」對她而言具有非凡意義。

談及家庭生活，蜜雪大方放閃，表示即便小孩大了，每天仍會與老公用親吻表達愛意，並大讚老公相當貼心，下班常會專程接送她與經紀人。今年聖誕節她也預計在結束工作後，與老公度過浪漫的二人世界。

蕭亞軒跨年準備好了！ 蜜雪搶先播Demo獲讚：有抓住我的耳朵

蜜雪的新歌〈真心的擁抱〉不僅獲得好友與家人的支持，就連天后蕭亞軒（Elva）也對這部作品讚不絕口。蜜雪透露，在Demo階段曾拿給蕭亞軒聽，對方聽完直誇「有抓住我的耳朵。」

針對各界關心蕭亞軒自髖關節骨折後的康復狀況，蜜雪也帶來好消息，開心地說：「她越來越棒了！現在正全力為跨年演出準備中，我也非常期待她的表演。」兩人的深厚友誼也因音樂創作而更加緊密。

紅心字會秘書長李顯文表示，在少子化與高齡化雙重危機下，失能與失智長者的照顧需求更顯嚴峻，紅心字會長期投入專業資源陪伴長者。蜜雪表示，這回以大使身分站出來，就是希望呼籲社會大眾能關注獨居長輩的生存困境。



