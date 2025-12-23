蜜雪出道21年首度單飛 揭好友蕭亞軒最近近況

「蜜雪」受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使。（紅心字會提供）

「蜜雪薇琪」成員蜜雪今（23日）擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。蜜雪近來推出全新創作〈真心的擁抱〉，在Demo時就有先拿給好友蕭亞軒聽，獲讚「有抓住我的耳朵」，蕭亞軒之前飽受髖關節骨折之苦，被問到蕭亞軒近況，蜜雪說：「她越來越棒了！她正在為跨年演出準備中，很期待她跨年的演出。」

蜜雪出道21年首度單飛推出作品，今也以個人之姿做公益，少了薇琪陪伴，她坦言「有點小寂寞」，但也能感受薇琪現在就像她當年全心投入家庭的狀態，也說「她永遠是我最重要的薇琪」。薇琪也有傳訊「加油，enjoy你的宣傳」鼓勵她。

蜜雪與老公結婚17年，育有一雙兒女，談到家庭生活，她分享今年耶誕節在工作中度過，晚上會和老公一起過，她也大方放閃表示，最常和老公一起遛狗，即使小孩大了，每天還是會用親吻來表達愛，親完小孩也會親老公。而他的老公也很貼心，工作結束後很常來接她下班，也會順便載經紀人回去。

適逢平安夜前夕，蜜雪準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者。蜜雪說，「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」紅心字會秘書長李顯文則表示，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生；除了建構完整的送餐服務系統，提升長輩餐食服務品質，在基金會「永飽安康」營養餐食計畫的資助下，讓長輩能夠享有更營養美味的餐食。

