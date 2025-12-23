蜜雪單飛 曝蕭亞軒讚新歌Demo抓耳

「蜜雪薇琪」成員蜜雪23日受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。出道21年首度單飛推出全新創作〈真心的擁抱〉，少了薇琪陪伴，她坦言「有點小寂寞」，但也能感受薇琪現在就像她當年全心投入家庭的狀態，也說「她永遠是我最重要的薇琪」。薇琪也有傳訊「加油，enjoy你的宣傳」鼓勵她。

被問到好友蕭亞軒近況，蜜雪分享，〈真心的擁抱〉在Demo時就有先給對方聽，獲讚「有抓住我的耳朵」，而蕭亞軒之前飽受髖關節骨折之苦，近來接下跨年晚會，蜜雪則說：「她越來越棒了！很期待她跨年的演出。」

適逢平安夜前夕，蜜雪準備了禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者。蜜雪與老公結婚17年，育有一雙兒女，她也分享，今年耶誕節已安排工作，晚上會和老公一起過，平常最常和老公一起遛狗，即使小孩大了，每天還是會用親吻來表達愛，親完小孩也會親老公。老公也很貼心，「工作結束後，很常來接我下班，也會順便載經紀人回去」。