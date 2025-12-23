蜜雪寒冬送暖 擁抱獨居長者永飽安康

「蜜雪薇琪」的蜜雪受邀擔任紅心字會「永飽安康」公益大使。

記者戴淑芳∕台北報導

平安夜前夕寒冬送暖，女子演唱組合「蜜雪薇琪」的蜜雪，受邀擔任紅心字會「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資，期待「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」

在公益記者會上，紅心字會秘書長李顯文表示，面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生。蜜雪也準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者。

談起與長輩相處的難忘回憶時，蜜雪說，爸媽因為工作忙碌，從小被外公、外婆照顧她的時間很多，冬天的時候，外婆總是每晚睡前都會幫她準備一杯熱牛奶，還會透過擁抱來確認她穿得夠不夠暖，外婆也會親手織圍巾跟背心給她穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖。

活動結束，貼心的蜜雪還不忘替平時負責照顧長者的社工人員及居家照顧服務員準備了暖暖袋及暖暖包之外，還一一獻上祝福擁抱，感謝大家的付出。