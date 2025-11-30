蜜雪拍MV入戲深 打破酒杯險掛彩

「蜜雪薇琪」成員蜜雪宣布回歸歌壇，推出新作〈真心的擁抱〉，歌曲描述暗戀時渴望被愛、被理解，卻始終無法被看見的心情。敬業的她在拍攝MV時因太過投入，用力過度把紅酒杯打破，差點因此受傷。

蜜雪拍攝時入戲極深，不小心用力過大打破杯子。雖然導演立刻喊卡，但她一時回不過神來，呆站原地毫無反應，讓工作人員全嚇壞、急忙上前查看，所幸最後並無大礙。

導演原本還擔心家庭幸福的蜜雪無法順利醞釀情緒，特地準備了眼藥水「備用」。沒想到蜜雪看著手機裡的照片與訂情戒指，情緒瞬間潰堤，成功演出這場出道21年來難度最高的哭戲。

為了〈真心的擁抱〉，蜜雪也重拾許久未拉的大提琴，花了近一年密集練習，最終以哀傷的大提琴聲貫穿整首歌曲，可見她對音樂的用心程度。