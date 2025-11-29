蜜雪新歌「真心的擁抱」 MV情緒投入崩潰大哭
記者周毓洵／臺北報導
女子演唱組合「蜜雪薇琪」成員蜜雪（Michelle Hsu）宣布回歸，推出最新創作「真心的擁抱」，MV拍攝時因情緒投入過深而當場崩潰大哭，讓現場工作人員全嚇壞。原先導演還準備好眼藥水以防蜜雪「哭不出來」，沒想到這一幕竟成為她出道21年來最具挑戰、也最真切的演出。
蜜雪新歌「真心的擁抱」描繪一段暗戀的心酸：想被愛、被理解，卻永遠不被看見。歌曲以克制而溫柔的旋律包著遺憾，像深夜裡對自己說出的告白，但故事還沒開始，結局卻早已注定。蜜雪表示，這首歌想獻給所有在愛裡錯過、只能無力接受的人。
為呈現情感的不完美，她在前奏中加入Tape Noise磁帶雜訊與無線電底噪，象徵感情裡的瑕疵與不安。復古的音樂開場像掀開一段舊傷，而貫穿全曲的悲傷大提琴更是她的大工程。蜜雪透露自己已多年未摸琴，卻為了這首歌重新練了近一年，希望能親手拉出最貼近內心的聲音。甚至在拍攝MV時，她只要覺得演奏不對味就立刻喊停，連導演都感受到她的執著。
「真心的擁抱」MV以浪漫的燭光晚餐作為主軸，但蜜雪的對坐空位象徵他人的缺席，手中的紅酒如心裡滴出的血。原本導演以為身處幸福婚姻的蜜雪要「醞釀落淚」會很難，因此準備了眼藥水，沒想到蜜雪看著手機中代表過去記憶的照片與訂情戒指，情緒瞬間潰堤，大哭到所有人都不敢出聲。導演形容：「那不是表演，是她的心在拍戲。」
歌曲尾聲以live bass solo推向高潮，而主唱旋律依舊孤單，象徵終於看清現實後的清醒。MV最後一幕，蜜雪抱著大提琴躺在空曠無人的大地上，留給觀眾無限想像，也替她這次的深刻創作畫下有力收尾。
「蜜雪薇琪」的蜜雪Michelle Hsu回來了！ 推出最新創作「真心的擁抱」。（唱戲世界娛樂提供應
女子演唱組合「蜜雪薇琪」的蜜雪Michelle Hsu推出最新創作《真心的擁抱》。（唱戲世界娛樂提供應
蜜雪花了快一年的時間密集練習大提琴，就只為了能完美拉出最想表達的情緒。（唱戲世界娛樂提供應
