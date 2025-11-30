蜜雪直擊暗戀心酸 入戲太深「放聲大哭」

蜜雪花費近一年時間密集練習大提琴。（圖／唱戲世界娛樂提供）

雙人女子組合「蜜雪薇琪」成員蜜雪，終於帶著她的最新創作〈真心的擁抱〉回歸歌壇。這首歌曲以細膩的詞曲，深刻描繪了暗戀的酸楚與遺憾，明明渴望被愛、被理解，但對方卻始終看不見。她指出，在愛裡「最痛的不是離開，而是從未被選擇」。值得一提的是，貫穿全曲的悲傷大提琴聲，是蜜雪花費近一年時間密集練習的成果，展現出她對這首歌的情緒表達的用心。

〈真心的擁抱〉歌曲旋律溫柔卻克制地包裹著遺憾，彷彿深夜裡的獨白，獻給所有在愛情中錯過與無能為力的人。編曲上充滿巧思，前奏加入Tape Noise（磁帶雜訊）和Radio Noise（無線電雜訊）代表情感中的不完美與不安定的心緒，復古基調講述一段舊傷口的故事。

在新歌MV拍攝中，蜜雪入戲太深，甚至不小心用力過度打破紅酒杯，嚇壞工作人員。原本導演還擔心她哭不出來而準備眼藥水，但蜜雪完全投入角色，看著手機照片與訂情戒指時情緒徹底崩潰、放聲大哭，挑戰出道21年最難的哭戲任務。歌曲尾聲激昂的Live Bass solo與合音將歌曲帶入高潮，但主旋律依舊寂寞地唱著，最後蜜雪抱著大提琴躺在無人廣闊地上的畫面，給人無限的想像空間。

「蜜雪薇琪」成員蜜雪，帶著最新創作〈真心的擁抱〉回歸歌壇。（圖／唱戲世界娛樂提供）

