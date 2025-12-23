蜜雪薇琪合體遙遙無期？關鍵內幕曝光

蜜雪擔任紅心字會大使(記者潘少棠攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「蜜雪薇琪」的蜜雪今天受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資，近來許多經典團體都掀起復出的回憶殺，被問到何時與薇琪一起重返舞台，她也做出回應。

F4與Energy重組開唱掀起粉絲滿滿回憶，蜜雪近來單飛推出新歌《真心的擁抱》，她表示：「這是出道以來第一次自己發單曲，有點小寂寞，以前都是跟vicky一起，還是很開心有這機會跟大家見面分享。」透露薇琪有傳訊「加油，enjoy你的宣傳」，獻上滿滿鼓勵。

蜜雪也表示，其實兩年前「蜜雪薇琪」有出一張專輯，「我們靠遠距離錄音，可惜沒辦法宣傳，困難重重，我說沒關係。」提到薇琪現在都在加州照顧小孩，因為孩子年紀還小，所以重心仍在家庭上，熱愛音樂的薇琪還有在教音樂，生活過得相當充實。

今天在公益活動上，蜜雪也準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者。她說：「用真心的擁抱，讓長輩永保安康。」談起與長輩相處的難忘回憶時，蜜雪表示，爸媽因為工作忙碌的緣故，從小我被外公、外婆照顧的時間很多，冬天的時候，外婆總是每晚睡前都會幫我準備一杯熱牛奶，還會透過擁抱來確認我穿的夠不夠暖，她也會親手織圍巾跟背心給我穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖。

紅心字會秘書長李顯文表示，面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生。

