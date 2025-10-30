蜜雪薇琪回歸 46歲蜜雪罕見露面「極佳狀態」畫面曝光

偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」回來了！她最近現身《最強的身體》，與資深演員蘇炳憲分別率隊出征，展開團體戰。60歲的蘇炳憲是節目開播以來，最年長的參賽者，他表示不是要逞強，而是想證明全年齡都能運動，以平安完賽為目標。

今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者。（圖／好看娛樂）

蜜雪薇琪2004年出道，經典歌曲《獨立》、《一千零一夜》朗朗上口，2007年以《Princess》入圍第18屆金曲獎。後來兩人雙雙結婚，組建家庭，基本上沒有再合體演出。

2023年睽違16年，蜜雪薇琪合體再發專輯，掀起回憶殺，當時就連蜜雪的好友蕭亞軒都熱烈送上祝福，寫下「為妳驕傲」。再次現身節目，46歲的她狀態極佳，透露是因長期維持的運動習慣，人開心了，精神跟身體機能也改善很多。

昔日偶像女團『 蜜雪薇琪』成員蜜雪 挑戰《最強的身體》。（圖／好看娛樂）

除了女團，男團也不能少，昔日偶像K ONE成員JR紀言愷，與髮型師搭檔出戰男雙賽事。JR本身擁有健身教練執照，一點也看不出即將邁入40歲，主播蔡尚樺驚呼：「你說他21歲我都信，保持的很好！」

另一組男雙，則是偶像男團C.T.O的薛恩，與FEniX的曹家齊，兩人是高中學長學弟，現場聚集眾多粉絲為他們應援，末段家齊一度體力不支，在粉絲的加油與薛恩牽引下，最終成功完賽。

偶像男團C.T.O的薛恩與FEniX的曹家齊（右），兩人是高中學長學弟。（圖／好看娛樂）

同場還有因BL劇結緣的徐愷與林毓桐，兩人私下感情極佳，徐愷是戶外運動達人，林毓桐則有羽球底子，高顏值與默契互動也成為現場焦點。

《最強的身體》於台視主頻道，每周日晚上8點 熱血開賽、中華電信 MOD / Hami Video每周日晚上12點上線。

