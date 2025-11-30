「蜜雪薇琪」回來了！挑戰出道21年最難任務 耗時一年克服

蜜雪推出全新創作單曲〈真心的擁抱〉。唱戲世界提供

「蜜雪薇琪」的蜜雪（Michelle Hsu）宣告正式回歸！她近日推出全新創作單曲〈真心的擁抱〉，以細膩詞曲寫下暗戀的無聲心酸，渴望被理解、渴望被愛，卻在現實中一次次被忽略、被看不見。在愛裡，最痛的並非道別，而是從頭到尾都沒有被選擇。

〈真心的擁抱〉以柔和且極具克制的旋律包覆遺憾，像深夜獨白般道出「故事還來不及開始，結局就已浮現」的無奈。勇氣尚未出口，卻已被事實擊碎。蜜雪表示，這首歌想獻給所有在愛情裡曾經錯過、無能為力，卻依然用力愛過的人。

重拾大提琴 耗時1年找回記憶痛點

全曲由悲傷的大提琴聲貫穿，而這也成了蜜雪最大的挑戰。她坦言自己已多年未碰大提琴，為了能呈現最真實的情緒，花近一年時間密集練習，只為每一段拉奏都能精準傳達她想讓聽眾感受到的痛。MV拍攝時，她堅持演奏必須到位，深怕任何不完美會影響整體情緒呈現。

MV 由導演設計一段浪漫氛圍的燭光晚餐場景，但陪伴蜜雪的卻只有空氣。鏡頭中的她舉起紅酒，像是心裡滴落的血。拍攝過程中因情緒投入過深，蜜雪不慎用力過度將紅酒杯震碎，現場工作人員緊急上前確認，所幸並未受傷。

原以為家庭幸福的蜜雪會難以入戲，導演甚至準備了眼藥水以備不時之需，沒想到蜜雪看著手機照片與訂情戒指時，情緒瞬間潰堤，自然落下的真實眼淚讓全場屏息，成了她出道21年以來最艱難但也最動人的一幕。MV最後，蜜雪抱著大提琴躺在廣闊無人的地上，以空鏡留下無限延伸的想像空間，為〈真心的擁抱〉劃下令人回味的句點。



