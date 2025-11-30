「蜜雪薇琪」回來了！蜜雪推新歌講暗戀 拍MV情緒崩潰

【緯來新聞網】女子演唱組合「蜜雪薇琪」成員蜜雪Michelle Hsu回來了！ 推出最新創作《真心的擁抱》，拍攝MV時，原本導演還擔心家庭美滿的蜜雪會哭不出來而特別準備了眼藥水，但蜜雪一直把自己投入在角色跟歌曲的情緒當中，看著手機照片與訂情戒指的蜜雪再也忍不住，完全釋放情緒大哭。

蜜雪出道21年以來挑戰最難的任務，拍攝新歌MV把自己投入在角色跟歌曲的情緒當中，釋放情緒大哭。（圖／ 唱戲世界娛樂提供）

導演設計MV的劇情，是充滿浪漫氛圍的燭光晚餐，但陪伴蜜雪的竟然只有孤獨的空氣，喝著的紅酒就像心裡滴下的血，在拍攝的時候情緒陷入太深，不小心用力過度把紅酒杯打破了。雖然導演已經喊卡，一時還沒有回過神來的蜜雪依然呆在原地沒有反應過來，倒是所有的工作人員都急著過去查看，還好蜜雪並沒有受傷。

蜜雪花了快一年的時間密集練習大提琴，就只為了能完美拉出最想表達的情緒。（圖／ 唱戲世界娛樂提供）

該曲以溫柔卻克制的旋律包裹著遺憾，像深夜裡的獨白：當故事還沒開始，就已經看見結局。當勇氣還沒說出口，卻已經被現實擊碎。想要獻給所有在愛情中錯過、與無能為力的人。



大提琴聲貫穿整首，也是她最大的挑戰，已經好久沒有拿出大提琴的他花了快一年的時間密集練習，就只為了能完美拉出最想表達的情緒，就連拍攝MV的時候也一點都不馬乎，就怕演奏不到位會影響拍攝出來的效果，讓大家感受到他對這首歌的用心。

