「蜜雪薇琪」成員回歸！ 拍MV險掛彩超驚險
「蜜雪薇琪」的蜜雪Michelle Hsu回來了！推出最新創作〈真心的擁抱〉，描述暗戀渴望被愛、被理解，但對方永遠不知道，也永遠看不見的心情。她在拍攝MV時還因太投入用力過度，把紅酒杯打破，險些掛彩。
在拍攝MV時，陪伴蜜雪的只有孤獨的空氣，她入戲太深，還不小心用力過度把紅酒杯打破了。雖然導演已經喊卡，一時還沒有回過神來的蜜雪依然呆在原地沒有反應過來，倒是所有的工作人員都急著過去查看，還好蜜雪並沒有受傷。
事實上，導演原本還擔心家庭美滿的蜜雪會哭不出來而特別準備了眼藥水，但蜜雪一直把自己投入在角色跟歌曲的情緒當中，看著手機照片與訂情戒指的蜜雪再也忍不住，完全釋放情緒大哭，在場所有人都不由自主屏息凝氣，挑戰度最難的這一幕居然就這樣完成，這也是蜜雪出道21年以來挑戰最難的任務。
而歌曲〈真心的擁抱〉的前奏裡加入了 Tape Noise 磁帶雜訊，代表情感中的不完美，搭上Radio Noise無線電雜訊，隱約的底噪鋪陳歌曲不安定的心。已經好久沒有拿出大提琴的她花了快一年的時間密集練習，用悲傷的大提琴聲貫穿整首歌。
