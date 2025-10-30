「蜜雪薇琪」的她復出出征《最強的身體》 60歲男星只求平安完賽

蜜雪挑戰《最強的身體》。好看娛樂提供



昔日女團「蜜雪薇琪」成員蜜雪與60歲演員蘇炳憲各自率隊出征《最強的身體》，鮮少在螢光幕前出現的她狀態驚人，她表示運動真的會讓人變開心，精神跟身體機能也改善很多，還強調這次最大的敵人是自己，期盼能與隊友攜手完成挑戰。

而蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者，直言：「不是來逞強，而是想證明且提倡全年齡都能運動。」並以「平安完賽」為目標，他的隊友包括章家瑄、楊皓崴與陳又榕等都是戲劇戰友，默契十足。

蘇炳憲是《最強的身體》開播以來年紀最大的參賽者。好看娛樂提供

男雙賽事亮點之一是「K ONE」成員JR（紀言愷）搭檔髮型師出戰，他從當兵時期便有運動習慣，更考取健身教練執照，即將邁入40歲的他讓主播蔡尚樺驚呼：「你說他21歲我都信，保持得很好。」

廣告 廣告

另一組男雙則是偶像男團「C.T.O」薛恩與「FEniX」曹家齊，2人是高中學長、學弟，現場聚集眾多粉絲為他們應援，曹家齊一度體力不支，在粉絲的加油與薛恩牽引下，最終成功完賽，畫面感人。

更多太報報導

薔薔切割王子「我是邊緣人」 派翠克曝小S神預測出軌內幕

「avantgardey」跳到一半吃蚵仔麵線 揪「HUR+」比舞

《國寶》登雄影衝觀眾票選第1 吉岡里帆「水啦」續戰東京影展