「蜜雪薇琪」蜜雪出道21年迎最難挑戰！本人瀕崩潰極限 痛哭畫面曝光

女子演唱組合「蜜雪薇琪」的蜜雪推出最新創作《真心的擁抱》，以細膩的詞曲描繪了暗戀的心酸，其中大提琴貫穿整首歌曲，蜜雪表示很久沒有拉大提琴，為此她還花了快一年的時間密集練習，只為了能完美拉出最想表達的情緒，就連拍攝MV的時候也一點都不馬乎，深怕演奏不到位會影響拍攝出來的效果。

「蜜雪薇琪」成員蜜雪推出最新創作《真心的擁抱》（圖／唱戲世界娛樂 提供）

MV導演設計了一場充滿浪漫氛圍的燭光晚餐，不過陪伴蜜雪的竟然只有孤獨的空氣，當時她還入戲過深，不小心用力過度把紅酒杯打破，雖然導演已經喊卡，一時還沒有回過神來的蜜雪依然呆在原地沒有反應過來，倒是所有的工作人員都急著過去查看，所幸並沒有因此受傷。

蜜雪花了快一年的時間密集練習大提琴（圖／唱戲世界娛樂 提供）

拍攝過程導演原本還擔心蜜雪會哭不出來而特別準備眼藥水，但她把自己投入在角色跟歌曲的情緒當中，看著手機照片與定情戒指完全釋放情緒大哭，讓在場所有人都不由自主屏息凝氣，讚嘆她完成了高難度的演出，這也是蜜雪出道21年以來挑戰最難的任務。

蜜雪拍攝新歌MV投入角色之中，釋放情緒大哭（圖／唱戲世界娛樂 提供）

