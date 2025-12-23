「蜜雪薇琪」蜜雪單飛：有點小寂寞 曝ELVA跨年計畫

蜜雪推出新創作〈真心的擁抱〉。紅心字會提供



「蜜雪薇琪」的蜜雪昨（12╱23）擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物，談到單飛推出的單曲〈真心的擁抱〉，是否有給閨蜜蕭亞軒（ELVA）聽？她透露Demo就先給ELVA聽，ELVA說：「有抓住我的耳朵。」

至於ELVA近況，蜜雪透露：「她越來越棒了，她正在為跨年演出準備中，很期待ELVA跨年的演出。」談到自己首度單飛推出個人單曲，平時都有薇琪陪伴的她說：「今天有點小寂寞。」但也能感受薇琪現在就像她當年全心投入家庭的狀態，「她永遠是我最重要的薇琪」。

聖誕節將至，蜜雪說：「聖誕節在工作中度過，晚上會和老公一起過。」談到婚姻保鮮祕訣，她甜說：「最常和老公一起遛狗，即使小孩大了，每天還是會用親吻來表達愛，親完小孩也會親老公。」她也分享老公的貼心事蹟，「工作結束後很常來接我下班，也會順便載經紀人回去」。

