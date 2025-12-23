「蜜雪薇琪」蜜雪獨自現身！出席活動「少了薇琪」原因曝 她認：有點小寂寞
四季線上／陳軒泓 報導
女子演唱組合「蜜雪薇琪」的蜜雪受邀擔任紅心字會公益大使，準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者。而這回隻身出席記者會，她坦言：「平時都有薇琪的陪伴，今天有點小寂寞」，但也能感受薇琪現在就像自己當年全心投入家庭的狀態，蜜雪表示：「她永遠是我最重要的薇琪」。
談起與長輩相處的難忘回憶時，蜜雪說，爸媽因為工作忙碌的緣故，從小我被外公、外婆照顧的時間很多，冬天的時候，外婆總是每晚睡前都會幫我準備一杯熱牛奶，還會透過擁抱來確認我穿的夠不夠暖，她也會親手織圍巾跟背心給我穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖。
而今年的聖誕節，蜜雪表示白天會在工作中度過，晚上再和老公一起過節，她也透露，最常和老公遛狗，更甜曝即使孩子長大了每天還是會用親吻來表達愛，提到老公最貼心的事，她說：「工作結束後，很常來接我下班，也會順便再經紀人回去。」
