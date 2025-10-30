「蜜雪薇琪」蜜雪現身 參與運動競技節目挑戰自己

（中央社記者洪素津台北30日電）昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」參與健身運動競技節目「最強的身體」，近來鮮少在螢光幕前現身的她決定參賽挑戰自己，稱最大的敵人是自己，期待攜手隊友完成挑戰。

資深演員蘇炳憲與昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」參加健身運動競技節目「最強的身體」，2人各自率隊出征，展開激烈的團體賽。

今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大參賽者，他透過新聞稿表示，這一趟不是來逞強，而是想證明且提倡全年齡都能運動，並以「平安完賽」為目標。他的隊友包括章家瑄、楊皓崴與陳又榕，幾人因拍戲結緣，場上默契十足。

廣告 廣告

蜜雪少在螢光幕前出現，也因長期維持運動習慣狀態驚人，她表示，運動真的會讓人變開心，精神跟身體機能也改善很多。她強調，這次最大的敵人是自己，期盼能與隊友攜手完成挑戰。

「最強的身體」台視主頻道每週日晚上8時熱血開賽、中華電信MOD、Hami Video每週日晚上12時上線、YT頻道中午12時上架。（編輯：龍柏安）1141030