蜜雪送暖助獨居長者「永飽安康」

記者王丹荷／綜合報導

「蜜雪薇琪」蜜雪單飛出擊推出個人新單曲〈真心的擁抱〉，今（23）日受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資，「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」少了搭檔薇琪的陪伴，蜜雪坦言：「今天有點小寂寞。」但也能感受薇琪現在就像她當年全心投入家庭的狀態，也透露薇琪有替她加油鼓勵，「她永遠是我最重要的薇琪。」

平安夜前夕，蜜雪準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者；她透露因為父母工作忙碌，小時候被外公、外婆照顧的時間很多，在冬天時外婆會為她準備熱牛奶，親手織圍巾跟背心給她，「所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖」；對各界關心好友蕭亞軒近況，她說：「她現在好多了，現在很努力為跨年演出準備中，請大家期待她跨年演出。」

紅心字會秘書長李顯文表示，面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生；除了建構完整的送餐服務系統，提升長輩餐食服務品質，在永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫的資助下，讓長輩能夠享有更營養美味的餐食。

蜜雪出席公益活動為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。（紅心字會提供）

蜜雪（右三）出席公益活動。（紅心字會提供）