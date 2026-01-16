蜷川實花個展開幕 台北街景、寺廟成彩蛋

（中央社記者王寶兒台北16日電）在日本京都吸引逾25萬人次參觀的蜷川實花個展，明天起在台北登場。蜷川實花表示，很開心能將展覽帶到台北，她曾為此在半年前訪台取材，展中將看見台北街景、寺廟與巷弄蹤影。

今天開幕的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」展覽，是藝術家蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，也是海外有史以來最大規模的展出，跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體。

蜷川實花表示，希望透過光、影與色彩，讓觀眾在展覽中找到屬於自己的情感共鳴。「這次展覽跟過去不同，不只有我的攝影作品，更有許多我與EiM團隊及不同領域的夥伴共同創作，像是電影燈光、美術藝術家也賦予了展覽如電影般的氛圍。」

蜷川實花說，希望觀眾走進展覽時，能體驗到全新且豐富的感受，同時期待大家都能抱著探險的心情，在展場中找到屬於自己的故事。

展覽以「彼岸之光，此岸之影」為主題，共展出8大展區。其中展區「生命的殘骸」未曾於京都展出，印著巨大花朵的布幔從上垂落而下，層層交疊出人造花殘影，觀眾行走其間，彷彿置身於新鮮花朵的「現在」和褪色花朵的「記憶」中，探討生死間的徘徊與記憶。

在京都展人氣最高的展區「深淵彼岸的夢」，則讓觀眾一踏入便被盛開的花朵包圍，還有由鏡面與巨型螢幕構成的720度全景空間，讓觀眾彷彿走入無限延伸的世界。

最驚喜的彩蛋則藏在展區「生命的呼吸」，源自蜷川實花半年前在展覽籌備期間秘密造訪台北，她深入觀光景點與日常街坊巷弄拍照取材；只要在展區觀察投射在水箱的影像作品，就能發現台北街景、寺廟與巷弄的蹤影。

蜷川實花說，台北的寺廟兼具神聖與華麗感，與日本有著截然不同的印象，深深吸引她。「除此之外，街道中同時蘊含懷舊與嶄新的氣息，處處充滿活力與能量，我很享受在這種氛圍中拍攝與創作。」

「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」展覽自明天起展出至4月19日，地點在華山1914文創園區東2C、D棟。（編輯：吳素柔）1150116