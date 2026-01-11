蜷川實花全新個展 光影交織沉浸震撼

記者黃朝琴／臺北報導

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽，17日在華山1914文創園區盛大登場，以光影藝術作品為核心，規劃8大展區，打造絕美光影與夢幻花景，不僅有繁花盛開的絢麗花園，還有約2000條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，以及720度無死角全景影像，構築無限延伸視覺幻境，帶來前所未有的沉浸式震撼，邀觀眾踏進光影交織的藝術世界。

日本當代藝術家蜷川實花，以鮮明奔放色彩與獨樹一幟視覺風格聞名，最新大型個展《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》去年在京都舉辦，蜷川實花與科技藝術團隊 EiM共同策劃，集結數據科學家、燈光與空間設計師，以光影藝術為核心，突破以往平面攝影創作形式，透過立體裝置與影像作品，帶領觀眾進入虛擬與現實交錯的感官之旅，吸引超過25萬人次參觀。

展區《解放與執著》一隅。（聯合數位文創提供）