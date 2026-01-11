蜷川實花全新個展 絕美光影交織沉浸體驗

記者黃朝琴／臺北報導

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽，本月17日在華山1914文創園區盛大登場，以光影藝術作品為核心，規劃8大展區，打造絕美光影與夢幻花景，不僅有繁花盛開的絢麗花園，還有約2千條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，以及720度無死角的全景影像，構築無限延伸的視覺幻境，帶來前所未有的沉浸式震撼，邀觀眾踏進光影交織的藝術世界。

日本當代藝術家蜷川實花（Mika Ninagawa），以鮮明奔放色彩與獨樹一幟視覺風格聞名，最新大型個展《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》去年在京都舉辦，蜷川實花與科技藝術團隊 EiM（Eternity in a Moment）共同策劃，集結數據科學家、燈光與空間設計師，以光影藝術為核心，突破以往平面攝影創作形式，透過立體裝置與影像作品，帶領觀眾進入虛擬與現實交錯的感官之旅，吸引超過25萬人次參觀。攜手科技藝術團隊EiM共同策劃，

睽違10年，蜷川實花全新進化的大型個展《彼岸之光，此岸之影》即將登陸臺北，特別加入臺北在地元素，打造臺北站獨有的展覽內容，融合影像作品、立體藝術裝置與EiM革新數位技術，規劃8大展區，營造最大規模沉浸式藝術體驗。

《光之細語，色彩之夢》由2000條水晶串飾交織而成的閃耀空間，當觀眾踏入展區時，蝴蝶、花朵、愛心與眼睛等圖案，在光線折射下閃爍出無數變幻的色彩，不僅喚起少女珍藏如小寶石般的記憶，也象徵著視角從「被觀看者」轉變為「觀察者」的過程。作品同時向那些只能透過手工藝表達自我的女性致敬，閃爍的光芒宛如重現她們靜謐的熱情與祈禱。

《生命的呼吸》以都市的「生命氣息」為主題，作品將影像投影於無數水箱之中。波光粼粼的水面使現實與異境的界線漸趨模糊，都市裡人們的日常與記憶化為如夢似幻的景象，觀眾漫步於光影交錯之間，感受自身與都市間產生的共鳴。

《綻放的情感》是一件透過「觀賞花朵」，帶領觀眾探索內心深處的影像作品。光影從螢幕的正反兩面投射交疊，讓人彷彿置身於盛開的花海之中。自古以來與人類相伴而生、美麗卻轉瞬即逝的花朵，映照著觀眾的記憶與心境，喚醒心中潛藏的情感。

《解放與執著》這個空間由蜷川實花內心深處滲透出的執著、熱情與掙扎等情感痕跡所構成。顏料、畫框與影像片段相互交織，呈現出在渴望解放與束縛之間搖擺不定的心境。觀眾將透過這個世界，直面內心深處中關於解放與執著的陰影。

《深淵彼岸的夢》亮點作品，以720度無死角影像空間與繁花盛放場景組成，櫻花、煙火與大海影像流轉，營造無窮深邃的幻境。該區由如同無盡深淵的LED全景空間與色彩繽紛的絢麗花園所構成，觀眾彷彿感官抽離肉身，經歷一場潛入心靈深處、近似瀕死體驗般的「彼岸巡遊」。在生與死的邊界上，將正視自己內心本質，進入一個充滿冥想氛圍的空間，思索在界線的彼端，將會看見什麼？

日本當代藝術家蜷川實花（Mika Ninagawa），以鮮明奔放色彩與獨樹一幟視覺風格聞名。（聯合數位文創提供）

展區《生命的呼吸》一隅。（聯合數位文創提供）

展區《生命的殘骸》一隅。（聯合數位文創提供）

展區《光之細語，色彩之夢》精心佈置約 2000 條水晶花串，隨著光影律動，宛如進入珠寶盒般迷離世界。（聯合數位文創提供）

展區《深淵彼岸的夢》一隅。（聯合數位文創提供）

展區《深淵彼岸的夢》，以鏡面構築720度全景式影像，營造無限延伸的視覺幻境。（聯合數位文創提供）

展區《深淵彼岸的夢》，以斑斕色彩編織絢麗花海，令人歎為觀止。（聯合數位文創提供）

展區《解放與執著》一隅。（聯合數位文創提供）

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽，本月17日在華山1914文創園區登場。（聯合數位文創提供）