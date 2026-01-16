蜷川實花展明起華山登場 打造全新沉浸式光影藝術

記者劉昕翊／臺北報導

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》明（17）日起至4月19日，在華山1914文創園區盛大登場，由蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，更新增展區及臺北在地元素，打造全新的沉浸式光影藝術。

展覽由聯合數位文創主辦，今（16）日舉辦開幕記者會，蜷川實花現身表示，這次展覽跟過去不同，不只有她的攝影作品，更有許多她與EiM團隊及不同領域的夥伴共同創作，像是電影燈光、美術藝術家也賦予了展覽如電影般的氛圍，他們希望讓觀眾走進展覽時，能體驗到全新且豐富的感受，同時期待大家都能抱著探險的心情，在展場中找到屬於自己的故事。

展覽以「彼岸之光，此岸之影」為題，共規劃《生命的呼吸》、《綻放的情感》、《生命的殘骸》等8大展區，大量使用影像作品、立體藝術裝置與革新數位技術，打造出虛實交錯的沉浸式空間；其中，《生命的呼吸》展區有個小彩蛋，蜷川實花曾於半年前展覽籌備期間秘密造訪臺北，深入觀光景點與日常街坊巷弄拍照取材，這些精華作品被濃縮在其中；蜷川實花說，臺北的寺廟兼具神聖與華麗感，與日本有著截然不同的印象，深深吸引她，且街道中同時蘊含懷舊與嶄新的氣息，處處充滿活力與能量，她很享受在這種氛圍中拍攝與創作。

此外，為配合文化部推動藝文體驗向下扎根的願景，《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》適用「文化幣青春票」專案，凡全臺13至22歲領有文化幣青年，至udn售票網購票，都可享文化幣100元購買門票，張數有限、售完為止。

