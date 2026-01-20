蜷川實花展 沉浸式光影藝術驚豔

記者劉昕翊／專題報導

在日本京都掀起熱潮、吸引超過25萬人次參觀的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》海外首站登臺！即日起至4月19日，在華山1914文創園區東2C、D棟亮麗登場，跳脫以往平面攝影框架，融合影像作品、立體藝術裝置與EiM革新數位技術，呈現蜷川實花強烈又獨特的色彩美學，且內部細緻複雜的程度，更讓蜷川實花特地提前抵臺布展與監工，只為讓粉絲能完美體驗全新的沉浸式光影藝術。

蜷川實花被譽為日本最具代表性的當代藝術家之一，以鮮明奔放色彩與獨樹一幟的視覺風格聞名國際，其創作橫跨攝影、電影、時尚、影像及空間裝置藝術等領域，開創出極具個人特色的「蜷川美學」。此次延續京都展的成功，再度攜手科技藝術團隊EiM，集結數據科學家、燈光與空間設計師，以「光影藝術」為核心，新增展區及加入臺北在地元素，打造臺北站獨有展覽內容，呈現全新沉浸體驗。

8大展區 展現獨到詮釋

展覽共設計8大展區，不僅展現蜷川實花對於光影、色彩與生命的獨到詮釋，更帶給大眾一場遊走光與暗、生與死、現實與夢境的旅程。觀眾首先進入〈生命的呼吸〉展區，透過濃烈的霓虹燈光與水箱裝置，呈現都市生命氣息，如夢似幻的光影異境映照出都市人的日常與記憶；〈生命的殘骸〉展區是未曾於京都展出現的規劃，此次在臺北呈現，印有巨大花朵的布幔從天垂落而下，層層交疊出人造花殘影，觀眾行走其間，彷彿置身於新鮮花朵的「現在」和褪色花朵的「記憶」中，探討生死間的徘徊與記憶。

京都展人氣最高的展區〈深淵彼岸的夢〉，讓觀眾一踏入便被盛開花朵包圍，濃烈絢爛的色彩在光影變化下各顯姿態，令人目不暇給。隨後映入眼簾的是由鏡面與巨型螢幕構成的720度全景空間，如雨般落下的櫻花、稍縱即逝的焰火、生生不息的蔚藍海洋等不斷變換的場景，讓觀眾彷彿走入無限延伸的深淵，沉浸在跨越生死、前所未見的彼岸世界。

〈光之細語，色彩之夢〉全面升級，由2000條水晶串飾構成閃耀奪目的夢幻空間，蝴蝶、花朵、愛心、眼睛及水晶在光線折射下，閃爍出無數變幻色彩，宛如走進璀璨的珠寶盒，每個角度都能捕捉到獨特的光影變化。〈解放與執著〉與〈綻放之境〉則呈現蜷川實花的攝影作品，並結合精緻的複合媒材、立體裝飾藝術與空間設計，讓觀眾從不同角度欣賞蜷川美學帶來的執著與細膩。

多款限定商品 跨界融合

此外，臺北站更推出多款由蜷川實花親自監修的限定商品，許多品項是日本都買不到的，有超實用的大容量托特包、冬日必備的保溫瓶，以及造型多變的絲巾和香氛蠟燭，還有為多雨的臺北設計的長柄傘與折疊傘，最特別的是，因應蜷川實花對茶飲的喜愛，推出烏龍茶及黃梔烏龍茶2種在地口味「烏龍茶包組」，包裝設計更融入臺式傳統花布元素，呈現出蜷川美學與在地文化的跨界融合。

〈綻放之境〉呈現蜷川實花的攝影作品，並結合空間設計，讓觀眾從不同角度欣賞蜷川美學帶來的執著與細膩。（記者劉昕翊攝）

〈光之細語，色彩之夢〉全面升級，由2000條水晶串飾構成閃耀奪目的夢幻空間。（記者劉昕翊攝）

〈生命的殘骸〉印有巨大花朵的布幔從天垂落而下，層層交疊出人造花殘影。（記者劉昕翊攝）

〈生命的呼吸〉展區透過濃烈的霓虹燈光與水箱裝置，呈現都市生命氣息。（記者劉昕翊攝）

〈解放與執著〉展區呈現蜷川實花的攝影作品。（記者劉昕翊攝）

京都展人氣最高的展區〈深淵彼岸的夢〉，讓觀眾一踏入便被盛開的花朵包圍。（記者劉昕翊攝）

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》共設計8大展區，包含〈與光影共舞〉。（記者劉昕翊攝）