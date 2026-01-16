蜷川實花睽違10年登台 打造沉浸式光影幻境展

日本視覺藝術家蜷川實花睽違台灣10年後再度來台，攜手科技藝術團隊EiM，打造一場結合影像、立體裝置與光影的沉浸式藝術體驗，為台灣觀眾帶來耳目一新的感官震撼。

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光・此岸之影》2024年在日本京都首展時即掀起熱烈回響，吸引超過25萬人次參觀。此次移師台北，不僅是海外展出，更是蜷川實花歷來海外最大規模的展覽。

本次展覽為蜷川實花與科技藝術團隊EiM的最新創作，共規劃八大展區，包括《生命的呼吸》、《綻放的情感》、《生命的殘骸》、《與光影共舞》、《解放與執著》、《綻放之境》、《深淵彼岸的夢》以及《光之細語・色彩之夢》等主題。展場大量運用影像、立體裝置、色彩斑斕的花海與光影設計，結合空間動線，既保留蜷川實花強烈的色彩美學，也營造出彷彿被吸納其中的沉浸感，讓觀眾走進一個虛實交錯的感官世界。

廣告 廣告

其中，《生命的呼吸》展區設置水箱裝置，放入不少蜷川實花在台北街道、寺廟與人群中捕捉的影像，成為台北站限定的觀展小彩蛋。《生命的殘骸》展區則新增多組自天花板垂落的巨幅印有花卉布幔，是京都展時未曾出現的全新規劃。《光之細語・色彩之夢》展區更全面升級，運用2,000條水晶串飾構築出閃耀奪目的夢幻空間，成為全場最吸睛的打卡亮點之一。

蜷川實花表示，雖然攝影創作的核心仍掌握在自己手中，但與EiM科技團隊合作卻激盪出連她都未曾預期的創意火花，也讓創作概念得以延伸得更深、更廣，整體展覽也因此展現出強烈的電影感。蜷川實花：『(日文原音+翻譯)包括我們這一次在美術裝置的一個設計上面喔，我們是由我們這個電影的團隊一起來，創作的時候，包括有電影專業的燈光師，然後電影的美術組，大家都是非常專業的一些工作人員，大家把這樣子的一個展覽構成起來，所以整場的展覽可以讓大家感受到非常多電影的氛圍。』

EiM製作人宮田裕章則補充說明，儘管現今已進入AI時代，但《彼岸之光・此岸之影》展覽中的影像並未使用電腦修圖，而是透過特殊燈光質感與花朵展示，藉此探討生與死、真實與虛幻等主題，希望觀眾能從中獲得屬於自己的感受與體驗。

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光・此岸之影》即日起於台北華山1914文化創意產業園區展出至4月19日。台北站除推出獨家限定商品外，主辦單位聯合數位文創也規劃文化幣青春票，看展只要新台幣100元，數量有限，年輕觀眾可得把握機會。(編輯：沈鎮江)