蜷川實花10年磨一劍 台新卡購票享優惠價

享譽全球的日本當代藝術家蜷川實花，睽違10年再度來台舉辦個展，勢必引爆新的流行風潮。由台新新光金控贊助的《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站，即日起在華山1914文創園區盛大開展，持台新銀行信用卡或簽帳金融卡購票，可享優惠票價440元的好康。

蜷川實花以色彩鮮豔、高飽和度的作品著稱，強烈的風格被稱為「蜷川色」，為世界帶來夢幻又超現實的獨特視覺饗宴。繼10年前在台舉辦《蜷川實花展》後，即日起至4月19日在華山1914文創園區東2C、D棟，進行《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站，為海外最大規模的沉浸式藝術展出。

展覽探討現實(此岸)與虛幻(彼岸)、生命與死亡、光與影的對比，全部由蜷川實花親自拍攝的照片與影音製成，不使用任何CG電腦合成，透過錄像裝置與立體展品，展現虛實交錯的沉浸式演出。共分為8大展區，有盛開的絢麗花園、2,000條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，城市生活影像投射於無數水箱中，並結合720度全景影像，構築無限延伸的視覺幻境，其中還包含融入台北街景和寺廟元素的台灣限定創作。

身為主要贊助機構的台新新光金控特別舉行「貴賓之夜」，邀請重要夥伴、好友及客戶觀展，共同見證蜷川實花獨樹一幟的美學世界。台新新光金總經理林維俊表示，繼去(2025)年贊助《草間彌生》特展獲得熱烈迴響後，今(2026)年初再支持《蜷川實花展》，這是台新新光金控持續實踐讓「藝術生活化」承諾的具體作為，讓藝術真正走進國人的生活中。

林維俊進一步指出，台新新光金控秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，除了推廣藝術文化，更全面投入慈善公益、支持體育發展、促進學術交流及落實環境永續，期許透過多元領域的深耕，為美好社會善盡企業公民之責。

為鼓勵更多民眾體驗這場視覺饗宴，台新銀行祭出刷卡優惠，即日起至4月19日《蜷川實花特展》展覽期間，於展場現場或udn售票網持台新銀行信用卡或簽帳金融卡全卡別購票，即享原價490元門票獨家優惠價440元，讓闔家共同感受「蜷川色」帶來的震撼。

