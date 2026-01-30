蝙蝠俠出手！現身加州市議會 痛批ICE將現身NFL超級盃

一名男子打扮成蝙蝠俠在加州聖塔克拉拉市議會上要求市府勿配合ICE。翻攝YouTube



美國移民暨海關執法局（ICE）近日在明尼蘇達州的執法殺人事件引爆全美怒火，甚至連DC漫畫中的英雄人物「蝙蝠俠」也看不下去，現身加州聖塔克拉拉市議會要求市府絕不能配合ICE執法。

綜合多間美國媒體報導，聖塔克拉拉市（Santa Clara）市議會週二（1/27）舉行會議並開放民眾發言時，一名打扮成「蝙蝠俠」（batman）的男子走上發言台，一開始就用拳頭重捶講台，並大罵髒話：「你們他Ｘ的在這裡幹了甚麼？」

一名男子打扮成蝙蝠俠在加州聖塔克拉拉市議會上要求市府勿配合ICE。翻攝YouTube

這名真實身分不明的「蝙蝠俠」接著說：「說重話，你們有一個月的時間準備即將來臨的大賽，我不管這是不是在你們的管轄之外。我們國家每一天都有人在街頭上死亡，因為我們允許聯邦幹員凌駕我們之上。」

他所說的「大賽」是指將於2月8日在聖塔克拉拉利惠體育場（Levi's Stadium）舉行的第60屆NFL超級盃大賽。

川普政府去年10月宣布，ICE幹員屆時將現身球場。知情人士近日向媒體透露，ICE並未計畫在球場執行逮捕非法移民任務。

「蝙蝠俠」在市議會上要求：「你們必須確保，不會提供ICE任何市府資源，也不會有任何合作計畫。你們必須向全國、全世界擔保，你們不會成為懦夫。」

在慷慨激昂的3分鐘演說尾聲，「蝙蝠俠」再度重捶發言台說：「我不是在這裡請求你們，而是命令你們…採取行動！」語畢，蝙蝠俠在黑色披風舞動下昂步離開，現場則是爆出鼓勵掌聲。

ICE過去一個月在明尼蘇達州大城明尼阿波利斯強行逮捕拘留無證移民，連年紀只有5歲的男童都不放過。當地社區組成自發巡邏團體保護移民鄰居，許多人更是不畏嚴寒上街抗議示威。在當地居民向ICE幹員嗆聲的突發事件中，先後有兩名美國白人公民遭幹員當街射殺身亡，引爆全美怒火，美國總統川普的民調支持度也明顯下滑。

