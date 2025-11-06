蝙蝠母子躲洗衣機 新北動保人員急援送返自然
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
新北市土城區1名住戶，日前準備洗衣時，赫然發現洗衣機內的洗衣球上，趴著1隻小小蝙蝠。驚訝之餘立即停止操作機器，通報新北市政府動物保護防疫處協助。動保人員表示，趕抵現場後，將蝙蝠送至毛寶貝醫療中心檢查，才發現這並非單獨個體，而是1對「蝙蝠母子」。母蝙蝠緊緊護著未獨立的小蝙蝠，在獸醫師檢視無礙後，選在夜幕低垂、蝙蝠最活躍的時段，將這對母子蝙蝠野放回原棲地，重返自然懷抱。
淡水動物之家獸醫師黃仲煜表示，蝙蝠屬於典型夜行性動物，常棲息於陰暗隱密的環境，例如屋簷縫隙、樹洞或建築物縫隙。這對母子蝙蝠誤入民宅，推測可能因天氣變化或環境干擾，導致母蝙蝠在尋覓新落腳點時誤闖洗衣機。所幸民眾及時通報專業單位，避免了母子蝙蝠因驚嚇或意外而受傷。
動保處表示，在動保人員細心檢視下，確認狀況穩定後，隨即將蝙蝠以「高處倒掛」方式進行野放。獸醫師解釋，蝙蝠並不像鳥類能直接起飛，需仰賴倒掛姿勢助力展翅，蝙蝠野放須挑選靠近原發現地點的安全環境，並選在傍晚或夜間，最活躍時段進行以減少壓力。
動保處提醒，野放同時也要避免過度照明與人為干擾，讓蝙蝠能順利回歸自然。當母蝙蝠振翅高飛，小蝙蝠仍依舊緊緊依附在母親胸前，雙雙回到屬於牠們的天空與棲地，呈現出人與野生動物和諧共處的溫暖景象。
新北市動保處表示，城市與自然環境並非截然分隔，人類生活空間有時與野生動物重疊，蝙蝠在生態系中扮演重要角色，能有效控制昆蟲數量，維持環境平衡。若民眾在生活中發現蝙蝠或其他野生動物誤入家中，應保持冷靜，避免任意觸碰，以免造成動物受驚或自身受傷，並立即通報動保處或尋求專業協助。也提醒，台灣部分蝙蝠屬於保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養。
照片來源：新北市府提供
