蝦呢？樹懶寶寶呢？石縫中一抹白是誰？ 這些得獎照根本在考你眼力

攝影獎「年度自然攝影師」水下獎項首獎。Luis Arpa Toribio / NPOTY 2025



攝影獎「年度自然攝影師」得獎名單本月公布，幾張獲獎照彷彿視力測驗，乍看不知拍的是何物，仔細端詳方能恍然大悟。一張照片中海百合蝦的顏色、外型幾乎融入背景；一張樹懶媽媽雨中抱寶寶照，猛一看還找不到寶寶的臉在哪；另一張照片乍看只是岩石，定睛一瞧，灰黑岩石中一抹白，是尾踽踽獨行的北極狐。

「年度自然攝影師」 （Nature Photographer of the Year，NPOTY）由荷蘭保育組織Nature Talks主辦，今年有來自96國攝影師，提交近2.5萬張作品角逐。本文照片獲主辦單位授權刊登。

西班牙攝影師托里比奧（Luis Arpa Toribio）在峇里島附近海域的珊瑚間，拍攝了這隻依附在海百合身上的海百合蝦（ crinoid shrimp，又稱海羽星蝦），獲「年度自然攝影師」水下獎項首獎。托里比奧說這種蝦顏色、圖案、身形，令牠得以「消失」在環境中，

攝影獎「年度自然攝影師」哺乳類獎項「高度推薦」。Dvir Barkay / NPOTY 2025

美國攝影師巴凱（Dvir Barkay）在哥斯大黎加拍攝的「母親懷抱」，拿下哺乳類獎項「高度推薦」。他說拍攝這張照片時，天空剛好下起一場雨，樹懶幼崽在媽媽擋風遮雨的溫暖懷抱中，安然入睡。

攝影獎「年度自然攝影師」黑白獎項首獎。Sebastiaan van der Greef / NPOTY 2025

荷蘭攝影師馮德格里夫（Sebastiaan van der Greef）這張北極島嶼的巨石與北極狐照，獲「年度自然攝影師」黑白獎項首獎。他搭船穿越挪威斯瓦巴群島（Svalbard archipelago）期間，踏上陸地找尋北極狐，忽見山巒間一隻孤零零的北極狐，正攀向一道山脊，在巨大陰影籠罩下，牠那一抹「留白」讓整個景象定格成雋永畫面。

其他得獎作品

挪威攝影師霍恩拍攝一隻受傷的海鴨的局部特寫，鮮血沾染在其深棕色與白色羽毛上。形成強烈色彩對比；照片獲「年度自然攝影師」自然藝術獎項二獎。Knut-Sverre Horn / NPOTY 2025

比利時攝影師曼納爾茨以空拍機，拍攝斯海爾德河（Schelde）出海口的潮汐、淤泥、積雪，還有一台廢棄腳踏車。照片獲「年度自然攝影師」低地國家獎項首獎。Sam Mannaerts / NPOTY 2025

德國攝影師里希特將這張照片命名為「煉獄」，拍攝的是2022年7月重創易北河砂岩山脈（Elbe Sandstone Mountains）的野火；作品獲「年度自然攝影師」植物和真菌獎項首獎。Tobias Richter / NPOTY 2025

