蝦子汆燙、大火蒸「哪個比較甜」？總鋪師解答：還更Q彈

想吃到最鮮甜的白灼蝦，到底該汆燙還是大火蒸？YouTuber「漁家女兒猩弟」分享從台菜總鋪師學來的祕訣，用大火蒸的白灼蝦，最能將香氣與甜味鎖在蝦肉裡；她實測後發現，大火蒸出的蝦，遠比汆燙來的更甜、更Q彈，而且步驟簡單，只要5分鐘就能完成。

時常分享海鮮知識的YouTuber「漁家女兒猩弟」，日前在臉書粉專指出，近期和一位台菜總鋪師聊天，討論蝦子汆燙好吃還是大火蒸好吃，對方直言，用大火炊的白灼蝦最為好吃，大火會把蝦的香氣、甜味一口氣鎖在蝦肉裡面，「比起泡在水裡汆燙，甜度真的有差」。

猩弟指出，大餐廳在出餐時幾乎都用這招，因能很好地控制蒸氣溫度和時間，出爐的白灼蝦品質會比較一致。她表示，自己實測多次後發現，大火蒸出來的蝦和汆燙相比，真的比較甜、Q、香，對比有夠明顯，且步驟十分簡單，只要等水煮滾，再把蝦放在蒸盤上，蓋上鍋蓋後大火蒸5分鐘就可以。

有網友留言詢問，冷凍的蝦子是否也能用這樣的處理法，猩弟回應，「蝦子要確實退冰後，再放入鍋蒸」；也有人問需不需要放一點米酒，猩弟則說自己沒有放，但如果喜歡有點酒味的蝦可以放，因為蒸的時間很短，酒味還會在。

