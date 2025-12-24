蝦子、蛤蜊怎麼挑？譚敦慈教海鮮採買技巧「這樣吐沙」快又乾淨

記者簡浩正／台北報導

許多海鮮豐富營養，也是不少人喜歡吃的食物種類，但近年食安問題層出不窮，不少民眾擔心會誤把重金屬或塑膠微粒吃下肚。對此，有「無毒教母」之稱的譚敦慈近日分享魚、蝦子、蛤蜊等多款海鮮的挑選方法，透過這些方法聰明挑海鮮，吃得健康又安心。

譚敦慈在健康節目分享，鯖魚是所有魚類中魚油含量最多的，而在買魚時，要挑選肉質彈性好、沒有過多黏液的那種，另外可按壓魚尾附近的魚排泄口，聞聞看是否有腥臭味，且魚眼要晶亮。就是新鮮的魚。

至於蝦子則要選頭身相連、殼有光澤、顏色沒變黑就是新鮮的蝦，也可以直接跟老闆說要買冷凍的。而蝦帶殼如何保存？她說先去鬚、蝦頭則看個人喜好，再開背清腸泥後裝進保鮮袋。

如何挑選新鮮蛤蜊，譚敦慈建議選打開的，但如果打開有空洞，用手摸又不會縮回去，就代表已經死掉了，這種就盡量避免。她也分享蛤蜊吐沙的處理方法，建議用溫水泡、不要堆疊，且碗底墊高如放個架子，蛤蜊就不會把沙吃回來；蛤蜊用溫水泡兩小時就換一次水，可以吐掉9成多的塑膠微粒。蛤蜊吐完沙後要裝回塑膠袋，排掉空氣就可以放冰箱保存。

