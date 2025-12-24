蝦子、透抽等海鮮怎麼挑？譚敦慈不藏私大公開 顏色很重要

衛福部指出，海鮮及魚質軟、脂肪低、含有ω−3（Omega-3）脂肪酸，能減少身體的發炎反應，但提醒海鮮等水產品可能會帶有細菌或病毒，應澈底加熱後再食用，切勿追求口感而忽略生食之風險。無毒教母譚敦慈近日也分享多款海鮮如蝦、螃蟹、蛤蜊等挑選方法，讓民眾可以吃得安全、吃得新鮮。

透抽方面，譚敦慈在健康節目分享，要挑顏色是光亮的、背鰭是透明的，不要選顏色慘白那種，眼睛要晶亮，黏液光滑沒有腥臭味就可以。此外，她也分享挑螃蟹的訣竅，尖殼是公的，圓殼是母的比較多蛋，要找活動力好的，拿起來像是要跟人打架的最好。

廣告 廣告

譚敦慈稱，蛤蜊選打開的，但如果打開有空洞，不會縮回去就是死掉的，這種就不要買。至於蛤蜊吐沙，她建議用溫水泡，熱水跟冷水跟一比一，不要堆疊，下面放個架子，蛤蜊就不會把沙吃回來，另外她還補充，蛤蜊溫水泡兩小時，換水可以吐掉9成多的塑膠微粒，蛤蜊吐完沙後要裝回塑膠袋，把空氣排掉就可以放冰箱，另外蛤蜊烹煮的時候，不要一張開就馬上吃，要再煮一下，等到肉變白再吃比較安全。

另外她還稱，蝦子要選殼有光澤，沒有斷腳，顏色沒有變黑，頭身要連一起的，也可以直接跟老闆說要買冷凍的。至於蝦子的處理方法，她指出，先把鬚跟腳剪掉，接著用剪刀開背清掉腸泥，最後再裝進保鮮袋。另外要把蝦子剝殼成蝦仁保存，要用紙把水吸乾，這樣子口感才會脆。

更多中時新聞網報導

劉瑞琪平胸手術太真 見道具嚇壞

范冰冰鼻涕也有戲 導演誇「流得很夢幻」

好萊塢男神回歸 阿湯哥變超狂挖掘者