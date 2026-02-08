蝦皮也能買機車！神奇網購吸百萬人圍觀 官方小編也好奇

近期不少企業發放年終獎金，有網友分享用這筆錢在蝦皮上買了一輛機車，引起370萬人瀏覽討論，許多人驚呼，原來真有人會網購機車，也有人好奇取貨與退貨方式，就連蝦皮小編也留言說「第一次看到有人在蝦皮買車」。對此，有過來人解釋，下單後店家會私訊協助辦理牌照，組裝完成後再約時間交車，通常是由貨車送到府，不過領牌後，若車輛無重大問題，是無法退貨的。

近日有網友在Threads分享，領到年終獎金後，直接在蝦皮下單買了一輛機車，並好奇詢問大家「在蝦皮買過最貴的東西是什麼？」貼文掀起熱烈討論，吸引超過370萬人瀏覽。

不少網友留言驚呼，「選擇貨到付款，超商店員會直接騎機車出來嗎？」、「我很會網購，但沒想過有人會在蝦皮買機車。」就連蝦皮小編也現身留言「第一次看到有人在蝦皮買車，按退貨是要騎回去店到店嗎？」

最多人好奇的是取貨與退貨機制，有網友分享，自己2年前在蝦皮買過機車，下單後店家會私訊索取個人資料，協助辦理領牌手續，車輛組裝完成後再約時間交車，會由貨車運送到府，收車時再將規費交給司機；至於退貨問題，除非機車本身有重大瑕疵，否則一旦完成領牌，基本上就無法退貨。

事實上網購機車的人不少，過來人分享，網購好處包括一次性累積大量點數、價格比實體店面更優惠，搭配平台活動還能獲得贈品，如氣炸鍋、電扇或吸塵器等，整體CP值很高。

