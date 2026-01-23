「蝦皮倉庫」賣了！美廉社母公司宣布收購ＯＫ超商 現金價1.25億元撬動零售版圖

OK超商今年起取消蝦皮寄件與取件服務。翻攝Google Maps



三商家購今（23）宣布將現金收購來來超商（ＯＫ超商）100%普通股股權，交易對價為新台幣1億2,500萬元，並一併取得其營運所需相關智慧財產權。三商家購旗下已有社區型零售通路美廉社，如今收購ＯＫ超商後，公司表示將有助擴大零售經營規模，強化整體通路競爭力。

三商家購指出，併購完成後，將維持來來超商（ＯＫ超商）現有業務持續經營，並逐步進行營運與策略整合，以發揮整合綜效。本交易尚須取得公平交易委員會等相關主管機關之必要核准，實際完成時程將視審核進度而定。

OK超商（OKmart）過去長期作為蝦皮購物（Shopee）的主要取貨合作夥伴，店內被大量包裹塞滿，被網購族戲稱為「蝦皮倉庫」，藉由「蝦皮取貨、免運吃到飽」與蝦皮業績相得益彰，但隨著蝦皮大力推行自建的「蝦皮店到店」與智慧取貨櫃，雙方在今年正式停止境內包裹的「寄取件服務」，結束這段長達數年的合作關係。

業界解讀，三商家購僅花費1億2,500萬元藉此進軍超商市場，未來可結合美廉社與OK超商各800家的據點實力，已以「超市+超商」的融合模式，撬動國內零售版圖。

三商家購表示，本次併購係基於長期營運與通路布局策略考量，透過整合來來超商（ＯＫ超商）既有據點與營運資源，結合公司在零售經營、商品管理及供應鏈整合方面優勢，預期可發揮規模經濟與營運綜效，進一步提升整體營運效率，對未來營運發展具正面助益。

三商家購公告本案交易對象為豐群投控及來來百貨，雙方並非關係人。交易對價將以公司自有資金支應，並預計於交割日一次支付完成。

三商家購收購來來超商（ＯＫ超商）交易對價為現金新台幣1億2,500萬元，針對交易價格合理性，三商家購說明，已委任獨立會計師就相關產業資訊進行評估，並採收益法及可類比公司法，參酌可量化財務數據、市場客觀資料及非量化因素進行分析，評估結果顯示，本次收購價格落於合理區間內。

