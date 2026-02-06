蝦皮免運助公益機構義賣 吸引年輕人參與

▲蝦皮免運帶動公益機構義賣募款翻倍 文創義賣品吸引年輕世代參與公益。（圖／蝦皮提供）

[NOWnews今日新聞] 近年公益參與族群出現年齡結構變化，年輕世代透過數位平台參與公益的比例逐漸提高。根據蝦皮公益去年底公布的最新數據顯示，透過平台參與公益捐款的族群中，18 至 49 歲年輕世代占比達 83%，高於台灣整體公益捐款約 52% 的比例。公益機構指出，透過蝦皮平台進行公益推廣，有助於接觸以往較難觸及的捐款族群。公益機構也觀察到，在蝦皮平台上，義賣商品成為民眾初次接觸公益的方式之一，購買生活用品的同時給予支持，讓公益行動更貼近民眾日常消費情境。

然而對公益機構而言，義賣涉及商品上架、金流與物流等流程，長期經營仍有不低的實務門檻。弘道老人福利基金會組長薛書瑾表示，官網以捐款為主，一旦牽涉到實體出貨的義賣商品或回饋品，相關作業便較為複雜。相較之下，蝦皮公益平台的金流與物流機制以電商出貨流程為設計基礎，讓訂單與物流處理更為便利，也有助於讓機構在有限人力資源下，將心力回到核心公益服務。

蝦皮公益表示，為降低公益機構進行義賣的負擔，平台免除公益機構的成交手續費與預購訂單服務費。此外，自今年起，針對公益機構的義賣商品，若訂單金額達指定免運門檻，平台也將全額吸收「蝦皮店到店」與「店到家宅配」運費。根據平台數據，自推動義賣品滿額免運後，義賣募款額年增116%，顯示有助於降低消費者支持公益商品的門檻，促使更多善意轉化為實際行動。

▲紅鼻子醫生在蝦皮平台將義賣經營為可送禮的公益小店，透過文創小物吸引民眾下單支持，再搭配感謝卡，讓支持者感受到回饋。（圖／蝦皮提供）

長期關懷台灣醫療照護機構、以歡笑陪伴病友的紅鼻子醫生自2023年起與蝦皮公益合作線上募款。紅鼻子醫生數位推廣經理徐子桓表示，傳統捐款常伴隨較高的心理門檻，而蝦皮公益平台提供的是民眾早已熟悉的消費情境。因此，紅鼻子醫生將義賣經營為可送禮的公益小店，透過文創小物吸引民眾下單支持，再搭配感謝卡，讓支持者感受到回饋，提升再次參與的意願。紅鼻子醫生也指出，民眾會透過平台聊天功能詢問資源用途與機構需求，讓這份善意不只是捐完就結束，而更像一段可延伸的互動關係。

▲臺灣野灣野生動物保育協會長期在東部投入野生動物救援，在蝦皮平台建立選物商店後，透過義賣接觸許多首次認識機構的年輕支持者。（圖／蝦皮提供）

臺灣野灣野生動物保育協會公益勸募課長王時瑋則表示，野灣長期在東部投入野生動物救援，在蝦皮平台建立選物商店後，透過義賣接觸許多首次認識野灣的年輕支持者；自有官網則維持既有的一次性捐款與定期定額支持，形成不同支持族群的分流。王時瑋也分享，過去受限於地理位置、物流選擇較少，不過隨著蝦皮店到店據點逐步增設，不僅能提供捐款者更多物流選擇，同時平台也整合各項物流，節省團隊物流作業時間，得以將更多心力投入野生動物救援與照護工作。

