蝦皮免運好康大升級 PChome吉伊卡哇變達摩

網購下單最擔心運費太貴，業者現在推出超級免運福利。蝦皮購物今(6)日宣布免運優惠大升級，不僅擴大至全站店家，最低消費滿99元就免運費，並啟動「蝦皮VIP」訂閱制服務，享無限次0元免運費好康。PChome 24h購物搶進IP經濟，於1月7日凌晨0點開賣「吉伊卡哇祈福達摩」公仔；京站時尚廣場同樣耍萌，館內多家品牌銷售超可愛IP商品。

根據「2025台灣電商物流白皮書」顯示，「免運費」依然是消費者網購時最期待的服務之一。蝦皮購物內部數據發現，逾7成用戶認為「免運」會直接影響購買意願，因此自即日起強打「蝦皮全站大免運」，將免運範圍擴及全站店家，平日消費滿199元享蝦皮店到店免運無限次，週三、六購滿149元即可免運。1月11日、18日特別加碼，單筆交易滿99元免付運費。

廣告 廣告

同時新增「蝦皮VIP」訂閱制服務，每月支付59元，可享全站店家蝦皮店到店、蝦皮店到店-隔日到貨、蝦皮店到店-環保無包裝方式配送單筆購滿49元免運；選擇蝦皮店到家或新竹物流宅配，單筆滿299元免運費；蝦皮直營店到店當日到貨0元免運，會員還能每日領取直營商品9折券。

PChome 24h購物看好IP商機，於1月7日凌晨0點發售話題新品「YENDAR研達吉伊卡哇祈福達摩」系列公仔，6款吉伊卡哇角色換上日式傳統達摩造型，優惠價1,999元。3D立體絨毛造型的Care Bears 3D造型Supercard悠遊卡同步上市，共有4款造型娃娃加上1款隱藏版，預期將引發蒐集潮。

京站購物廣場集結館內多家品牌啟動「IP盛典」，像是JINS主打吉伊卡哇聯名系列眼鏡，2月28日前購入贈盲抽貼紙。日系品牌niko and …攜手曼谷唐人街布丁店「八號甜蜜」打造聯名商品，融合復古元素與可愛風格。GETCHI搭上熱門話題，力推全新「怪奇物語」聯名系列雜貨小物。OSAMU GOODS則祭出馬年限定紅包袋與春聯。

原文出處

延伸閱讀