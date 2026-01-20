蝦皮免運新制爆爭議！賣家批沒賺到錢反被「割韭菜」 官方解釋了

生活中心／李紹宏報導

蝦皮購物是台灣人喜愛的網購平台之一，但最新「免運新制」卻引發爭議。許多未及時更新設定的賣家被系統自動套用「固定收費」模式，導致每筆訂單扣除60元服務費，不少人在結算時，發現利潤被手續費扣光，甚至要倒貼錢，因此怒批平台「割韭菜」。對此，蝦皮官方今（20）日回應，數據顯示免運專案能帶動4成業績成長，強調會持續優化方案。

蝦皮針對賣家的最新「免運新制」引發爭議。（示意圖／資料照）

據蝦皮官網指出，2026年元旦起，全面更新「免運及進階賣家專案」，方案一依訂單金額比例抽成（約6％），適合平價商品；方案二則是每單定額收取60元服務費，聲稱能協助高單價產品降低成本。

然而，若賣家未在2025年底前主動選擇，系統便會預設轉入方案二。賣家直言，在不知情的情況下被扣除高額定額費用，甚至出現商品賣出後收益為「負數」的荒謬景象。

有賣家在社群網站分享，其售價99元的商品，在扣除手續費與金流費後僅剩29元入帳；更有極端案例顯示，商品售價僅7元，扣除62元相關費用後，賣家反而欠平台55元，讓網友議論紛紛。

蝦皮的免運和進階賣家專案一覽。（圖／翻攝自蝦皮官網）

對此，蝦皮官方今日回應，推動「全站天天免運」是為了透過運費補貼與資源整合，提升買家下單意願，進而促進成交量；根據內部數據顯示，參與免運專案的賣場業績平均有近4成的成長。

針對賣家的不滿，蝦皮表示會持續蒐集各方意見並優化方案，強調賣家仍可依自身經營策略調整參與方式，期盼在平台長期發展與賣家獲利之間取得平衡。

