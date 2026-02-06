蝦皮公益平台 青壯年捐款大增

近年來，年輕世代透過數位平台參與公益的比例逐漸提高。根據蝦皮公益於去年底公布的數據顯示，透過平台參與公益捐款的族群中，18至49歲占比達83％，高於台灣整體公益捐款族群約52％的比率。公益機構指出，電商平台有助於接觸過往較難觸及的年輕捐款族群，購買生活用品的同時給予支持，讓公益行動更貼近民眾日常消費情境。

不過，對公益機構而言，義賣商品涉及商品上架、金流與物流等作業流程，長期經營仍具實務挑戰。弘道老人福利基金會組長薛書瑾表示，官網以捐款為主要形式，一旦牽涉實體商品出貨，相關作業相對複雜。相較之下，蝦皮公益平台以電商出貨流程為基礎，讓訂單與物流處理更為便利，也有助於讓機構在有限人力資源下，將心力回到核心公益服務。

為降低公益機構進行義賣的負擔，蝦皮公益表示，平台免除公益機構的成交手續費與預購訂單服務費，並自今年起，針對公益機構的義賣商品，若訂單金額達指定免運門檻，平台也將全額吸收「蝦皮店到店」與「店到家宅配」運費。根據平台數據，從推動義賣品滿額免運後，義賣募款額年增116％，顯示有助於降低消費者支持公益商品的門檻。

長期關懷台灣醫療照護機構、以歡笑陪伴病友的紅鼻子醫生，自2023年起與蝦皮公益合作線上募款。紅鼻子醫生數位推廣經理徐子桓表示，相較傳統捐款形式，電商平台提供民眾熟悉的消費場景，有助於降低心理門檻。因此，紅鼻子醫生將義賣經營為可送禮的公益小店，透過文創小物吸引民眾下單支持，再搭配感謝卡，讓支持者感受到回饋，提升再次參與的意願。並透過平台互動功能，深化與支持者之間的溝通。

此外，臺灣野灣野生動物保育協會亦透過蝦皮平台建立義賣選物商店，接觸更多年輕支持者。公益勸募課長王時瑋指出，隨著平台物流據點擴增，不僅提供捐款者更多選擇，也整合流程，節省團隊作業時間，使機構得以將更多心力投入野生動物救援與照護工作。