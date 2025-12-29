蝦皮取貨傻眼！包裹外盒竟用「喪禮答禮毛巾盒」

有民眾到店到店取貨，沒想到賣家卻用喪禮專用的「答禮毛巾盒」，當作外盒。（圖／翻攝自蝦皮拍賣黑名單 臉書）





知名電商平台蝦皮近期發生一起離譜的消費糾紛！有民眾到店到店取貨，沒想到賣家卻用喪禮專用的「答禮毛巾盒」，當作外盒，讓他發文痛批，看了很不舒服，無法接受這樣的二手包裝，氣到當場退貨。貼文一出，多數網友也認為，這行為很觸霉頭，根本是寄給仇人的，引發熱議。

真的沒看錯，一拆封，不是紙箱不是物流袋，白底黑字讓人有點毛毛的，民眾直呼無法接受。

民眾：「啊這是什麼，滿誇張的欸，這個會直接退貨，然後上去留言（給賣家），說你在搞什麼。」民眾：「就覺得有點奇怪，會覺得（是不是）拿錯東西了。」

貼文一出引發網友熱議，有人說，這是寄給仇人的吧，明明有正常盒子可以用，為何要噁心人？根本是咒人往生。對此則蝦皮回應，針對這類消費爭議，若消費者對收到的商品、包裝有疑慮，可提出退貨申請，將依規範協助處理。

民眾：「收到這個滿傻眼的吧，就你花錢買東西，結果是用這種包裝，就滿奇怪的。」

而不只葬禮毛巾盒，日前在苗栗，有民眾則是分享，原本買洗髮精，結果賣家包裝是用鮮蝦水餃的箱子，他不知情，就把水餃盒冰進冰箱，事後才發現，洗髮精在冷凍庫已經放4天，整罐都結冰。嘉義也有民眾是收到禮物永生花，紙箱外盒卻慘不忍睹，被擠壓變形，就連裡面的花都掉下來。

蝦皮取貨驚見過不少離奇包裝，提醒民眾，取貨後多看兩眼，外包裝異常有點怪怪，立刻反映。

