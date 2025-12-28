蝦皮取貨驚見「死人毛巾盒」包裝…買家超毛：解鎖秒取秒退的成就！

生活中心／綜合報導

買家看到商品包裝後，氣到直接退貨。（圖／翻攝自「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」臉書專頁）

知名電商平台蝦皮近期發生一起離譜消費糾紛。一名買家在臉書社團抱怨，購買二手商品前往取貨時，竟發現賣家使用喪禮專用的「答禮毛巾盒」作為外包裝。這種觸霉頭的行為讓原PO氣得當場「秒取秒退」，網友見狀也紛紛痛批賣家心態可議，直呼「這根本是在咒人去死」。

隨著電子商務普及，蝦皮已成為許多消費者網購的首選，但也因個人賣家素質參差不齊，導致爭議頻傳。該名受害買家在臉書專頁「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」發文還原經過，表示自己購買二手物品，沒想到拆開包裹的瞬間，映入眼簾的竟是傳統喪家中用來回贈親友的「感謝盒」（通常內裝毛巾）。這種極具禁忌意味的包裝讓其完全無法接受，當場解鎖了「秒取秒退」的成就。

蝦皮店到店。（圖／翻攝畫面）

貼文曝光後，隨即引爆網友熱議與瘋狂轉發。多數人認為賣家此舉已非單純的「廢物利用」，而是惡意滿滿。網友們更紛紛留言砲轟，「明明有正常的盒子可以用，為什麼要噁心人？」「這看起來就是剛辦過喪事的盒子，一般人根本不會有」、「這是寄給仇人的吧？」、「太離譜了，根本是咒人往生」。

甚至有網友直言：「就算是用衛生棉盒寄貨我都能接受，但用這個真的不行。」不過，在一片撻伐聲中，也有部分網友以黑色幽默回應，建議原PO，「既然退貨了，要不要順便包個白包回禮給賣家？」「這賣家是想讓大家都沾沾晦氣嗎？」

