蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援

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記者楊忠翰／台北報導

小貓受困在蝦皮智取店的繳費機內，警員搬動機器救出小貓。（圖／翻攝畫面）

台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。

北投分局表示，昨天晚間10時許，勤務中心接獲報案，指出有貓受困在中央北路四段的蝦皮購物智取店內，巡邏警員到場後發現，繳費機台內傳出貓叫聲，報案人則表示，自己曾聯繫蝦皮客服及動保處未果，一時情急只好尋求警方協助，警員試圖搬動繳費機，小貓才從縫隙鑽出脫困，隨即快速跑離現場，結束一場虛驚。

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對此，蝦皮購物公司表示，首先本公司針對整體事件時間過長致歉，當時他們盡速派員到場處理，但繳費機需要通知保全到場才能開啟，最後在警方協助確認下，始知小貓在繳費機外獲救，他們亦將檢討時間流程。

蝦皮人員第一時間將小貓送往附近的動物醫院，藉以確認小貓咪健康狀況，經醫師檢查過後，小貓健康無大礙；後續他們會依規定通報動保協助安置，目的是為了確保貓咪安全，並確保後續合法領養程序沒有爭議。

他們理解現場民眾想要領養的心情，亦希望小貓能有一個溫暖的家，他們也會主動追蹤貓咪情況，並回覆給2位有意願領養的民眾；對於現場未能及時說明清楚處理流程、造成現場民眾誤會，他們會虛心檢討並完善應變流程，亦會持續關注小貓安置問題。

小貓受困在蝦皮智取店的繳費機內，警員搬動機器救出小貓。（圖／翻攝畫面）

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