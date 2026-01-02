蝦皮店到店出包？邵庭取消包裹「7435元沒退還」客服還原真相

娛樂中心／游舒婷報導

蝦皮店到店領包裹要注意！藝人邵庭在臉書上分享慘痛經驗，表示自己以為自己有足夠的零錢，沒想到投到一半才發現錢不夠，在機器上按了取消卻沒有收到退錢，讓她嚇得趕快打給客服，客服也說明原因，並解釋該筆錢後續處理方式。

邵庭誤把5披索認成50元。（圖／取自邵庭臉書）

邵庭在臉書上分享，自己去蝦皮店到店領包裹，金額是7435元，看到機器顯示零錢可能不夠，需要備妥足夠零錢，邵庭馬上檢查一下錢包，數了數零錢還夠，就開始領包裹的程序，沒想到投銅板時，發現自己一開始認為的50元銅板竟然是菲律賓5披索。

邵庭最後把剩下的銅板投進去後，發現還差七塊錢，雖然身上有千元鈔票，但怕機器不夠找，她決定先按取消，打算換好零錢再來，沒想到按完後機器並沒有退錢。

這個狀況讓她相當慌張，當下她要聯絡客服、又要趕著在隔壁店家打烊前去買晚餐，同時又想要上廁所，讓她整個相當著急，後來終於接上蝦皮客服後，客服說明，這是機器的保護機制，沒有退錢不是故障，會在事後退還到蝦皮帳號中。

邵庭委屈表示，自己一開始真的有準備足夠的錢，但真的不知道為何錢包中有「偽裝成50元硬幣」的5披索，讓她藉此提醒大家，之後拿回找錢都要仔細檢查、多多注意。

