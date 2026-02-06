蝦皮店到店推「延長取件」功能 部分用戶可延後取貨

蝦皮購物APP近期出現「延長取件」新功能，讓部分用戶可將店到店取貨期限延長一天，但該功能並未全面開放，引發網友熱烈討論。

蝦皮APP近期出現「延長取件」新功能。（圖／蝦皮官網）

根據蝦皮官網資料顯示，這項「延長取件期限」服務早在2025年11月17日就已推出，系統會自動判斷訂單是否符合使用條件。當蝦皮店到店訂單達到取件期限最後一天時，若遇到門市臨時停業、機台故障、天災或個人因素等不可抗力情況，買家可嘗試將取件期限延長一天，每筆訂單最多只能延長一次。

延長取件方式。（圖／蝦皮官網）

一名網友在社群平台Threads分享，意外發現自己的蝦皮APP取貨頁面多了「延長取件」按鈕，能夠延長一天的取件時間。此貼文曝光後，立即引來大批網友回應，許多人表示自己的APP並未出現此功能。

網友紛紛留言表達不同看法，有人抱怨「難怪一堆人蝦皮不取貨佔櫃子，一堆人要用蝦皮都用不到」，也有人好奇詢問「他是不是比較喜歡你，包裹到貨的隔天我就收到」。另外也有網友反映「難怪家附近的蝦皮店到店都下不了單」、「不要再延長了，家樓下根本沒有我下單的份」、「我之前要取貨結果機台故障，隔天去也沒修好，客服也不鳥人，4天過去才修好，我的貨也被退回了」。

延長成功畫面。（圖／蝦皮官網）

蝦皮說明，買家可透過4種方式操作延長取件功能，包括「購買清單中的待收貨」、「訂單詳情」、「訂單詳情下方的服務中心」及「運送資訊」等頁面進行點選。成功延長取件期限後，系統將顯示提示訊息並發送推播通知。

不過，若訂單已達最後取件日但系統未顯示延長按鈕，可能是包裹已進入退貨處理階段、物流方式非蝦皮店到店，或該門市暫未開放延長取件服務。蝦皮強調，此功能目前僅限蝦皮店到店訂單使用，部分貨件可能因門市或物流作業等因素未符合條件，請以系統顯示為主。

蝦皮也提醒消費者，目前店到店取貨期限為5天，若訂單無法使用延長取件服務，請於原定期限內前往門市取件，避免影響自身權益。

