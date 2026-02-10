蝦皮店到店變「猴群」遊戲場！8+9鑽貨櫃爬進爬出 網怒轟：社會底層、貨被踩壞誰負責？

一群屁孩把蝦皮自助取貨店當成遊樂場。（翻攝自Threads@dafeiji2025__）

網路購物普及，蝦皮店到店為了方便民眾取貨，近年大力推行24小時「自助智取店」。不料，原為便民的自助空間，竟淪為部分少年的「玩樂場所」。近日網路上流傳一段影片，一群疑似「8+9」的年輕男女在智取店內嬉戲，甚至鑽入狹小的自助取貨櫃，並將過程錄影上傳，囂張行徑引發廣大網友怒火，紛紛標記官方要求提告。

「自助取貨」變鑽貨櫃遊戲！友人狂笑：這包裹太大拿不動

一名網友在Threads上分享了一段轉載自 IG 的限時動態。影片開頭，鏡頭對準蝦皮智取店內部的取貨櫃，只見一名身穿黑衣黑褲、頂著顯眼「阿志頭」的男子，臉部朝下、身體蜷縮，整個人竟硬生生地趴在狹窄的貨櫃空間內。

一旁的同行友人不僅沒有勸阻，還不斷拿出手機環繞拍攝、發出陣陣狂笑。隨後的畫面顯示，該名男子緩慢地從貨櫃中爬出，友人邊拉邊笑稱：「包裹有點大，拿不動！」將脫序行為視為有趣，完全無視公共空間秩序。

網友標記蝦皮官方怒吼：這算私闖民宅嗎？

這段「智取店猴子」的影片曝光後，隨即引爆社群輿論，大批網友在貼文下方標記蝦皮購物官方帳號，強烈支持官方採取法律行動。網友紛紛怒轟：「支持蝦皮提告，貨被猴子踩過誰敢要？」「社會底層無下限」、「這已經算私闖了吧？可以報警了！」

此外，更有不少賣家與買家擔心，這種鑽入貨櫃的行為極可能壓壞內部的商品包裹，「賣家的貨被你們壓壞，是有要負責是不是？」

不過，截至截稿前，蝦皮官方尚未針對此單一事件作出具體回應。

