蝦皮店到店遭惡搞！醉男鑽寄件櫃網看傻 怒喊：支持提告

生活中心／游舒婷報導

為了讓民眾方便取貨，蝦皮開設店到店智慧取件門市，不過卻屢傳門市遭到民眾惡搞的事件。日前就有一群年輕人喝醉，竟然鑽到蝦皮店到店的寄件櫃中，畫面曝光引發眾怒，直呼「支持蝦皮提告！」

民眾惡搞蝦皮智取店，整個人爬進櫃內。（圖／取自Threads）

從網路上流傳的影片可以看到，一群年輕人闖入蝦皮智取店，其中一人更不知道用什麼方式，跑進寄件櫃中，他的朋友則拿著手機在一旁錄影、嬉鬧，不斷笑稱「把自己寄出去」、「睡裡面的沒幾個」，後來再邊笑邊要把該名朋友拉出來，行徑相當誇張。

這段畫面被人錄影轉傳到Threads上，引發大批網友怒火，紛紛標記蝦皮官方，並支持他們提告，「拜託所有台灣品牌企業怒起來實行社會鐵拳，整頓風氣」、「這是怎麼進去的，好扯」、「到底是這個世界瘋了還是我瘋了？連這個都能玩」、「支持蝦皮提告」。

事實上，這已經不是第一次智取店遭到亂用，先前也有一名阿伯進到店內、反鎖智取店，把店面當成自己家，造成其他民眾的困擾。

