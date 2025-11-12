蝦皮成金雞母！Q3電商收入43億美元創新高，助攻母公司營收年增飆38.3%

【時報-台北電】美國總統川普表示，美國接近與印度和瑞士達成貿易協議，兩國的進口關稅可望調降。美國對印度和瑞士進口商品分別課徵50％和39％關稅，遠遠高於全球多數國家。 另一方面，韓國雖與美國達成協議，但因為建造核潛艦的地點等細節問題，雙方迄今尚未簽署書面文件。 川普10日在白宮橢圓形辦公室向記者表示，美國因為印度購買俄羅斯石油的緣故，對印度課徵高關稅，但印度已經停止購買俄油，並大幅減少俄油進口，美國將在「某個時候」降低印度的關稅。 川普稍後表示，美國「相當接近與印度達成協議，這對每個人都是好事。」 川普的最新談話顯示，華盛頓與新德里的緊張關係可望破冰。川普以購買俄油為由對印度課徵高額關稅，但近幾周川普卻表示，印度總理莫迪矢言縮減俄國原油，並對貿易談判，釋出樂觀看法。 此外，川普也透露，美國接近與瑞士簽署貿易協議。 川普10日證實，白宮官員努力與瑞士達成協議，降低瑞士的關稅。川普並未透露新的稅率數字，但表示將幫助瑞士。「我們對瑞士課徵重稅，但仍希望瑞士保持成功」，並強調瑞士是「非常友善的盟友」。 外媒引述內情人士表示，瑞士的關稅可能降低至15％，與歐盟輸美商品的稅率一致。 瑞士經濟部發言

時報資訊 ・ 16 小時前