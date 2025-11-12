蝦皮成金雞母！Q3電商收入43億美元創新高，助攻母公司營收年增飆38.3%
重點一： 蝦皮母公司冬海集團（Sea Limited）第三季總營收達60億美元，年增38.3%；淨利3.75億美元，創近年高點。
重點二： 蝦皮營收創單季新高，商品交易總額（GMV）322億美元、訂單36億筆，電商營收43億美元。
重點三： Garena（數位娛樂）訂單收入8.41億美元，年增51.1%；付費用戶與每用戶平均收入（ARPU）同步提升。
冬海集團於11月11日公布2025年第三季財報，總GAAP營收達60億美元（約新台幣1,863億元），年增38.3%；總毛利26億美元（約807億元），年增39.7%。本季淨利3.75億美元（約116億元），較去年同期1.53億美元年增144.6%；總調整後 EBITDA 為8.74億美元（約271億元），優於去年同期的5.21億美元。
董事長兼執行長李小冬指出，電商與數位金融滲透率仍低但持續提升，三大事業在高成長與獲利間取得良好平衡，並維持健康資產負債表。公司並預期蝦皮2025全年 GMV成長超過25%。
電商與數金：蝦皮續創高、Monee 擴張穩健
電商方面，蝦皮第三季創紀錄新高：總訂單量36億筆、GMV 322億美元（約1兆元），均年增28.4%；電商 GAAP 營收43億美元（約1,335億元），年增34.9%。
其中，核心市集（交易手續費、廣告）營收31億美元（約963億元），年增52.8%；加值服務（物流相關）營收7.236億美元（約225億元），受運補抵減影響年減5.7%。電商調整後 EBITDA 為1.861億美元（約58億元），較去年同期3,440萬美元顯著改善。
用白話說，蝦皮本季成長主要來自兩項動能：
量變 ：使用者買更多、商家賣更多，拉高基本盤。季度訂單36億筆、GMV 322億美元，均年增28.4%，量體擴大帶動營收上行。
變現提升 ：平台針對交易的抽成與廣告變現效率提高。核心市集營收年增至31億美元，增幅52.8%，推升電商 GAAP 營收至43億美元（年增34.9%）。
另有兩項輔助因素：其一為區域動能，公司點名亞洲與巴西獲利年比改善；其二為體質優化，電商調整後 EBITDA 自去年3,440萬美元提升至1.861億美元，顯示單位經濟更健康而非仰賴補貼。
數位金融方面，Monee（數位金融）GAAP 營收9.899億美元（約307億元），年增60.8%；調整後 EBITDA 2.583億美元（約80億元），年增37.5%。截至9月30日，消費者與中小企業貸款餘額79億美元（約2,453億元），年增69.8%；其中自有資產（on-book）69億美元、合作代出（off-book）9億美元。逾期超過90天的不良率維持1.1%，與上季相對穩定。
值得注意的是，隨貸放規模擴大，信用減損提列本季達3.738億美元（約122.7億元），年增76.3%。
數位娛樂：Garena 強勢回歸
數位娛樂方面，Garena 第三季 Bookings（用戶支出近似指標）達8.407億美元（約261億元），年增51.1%；GAAP 營收6.53億美元（約203億元），年增31.2%；調整後 EBITDA 4.659億美元（約144億元），年增48.2%，占 Bookings 比例55.4%。
季度活躍用戶6.708億，年增6.7%；季度付費用戶6,590萬，年增31.2%；付費率升至9.8%（去年同期8.0%）；平均每用戶 Bookings（ARPU）1.25美元，較去年同期0.89美元顯著成長。
李小冬表示，Free Fire（我要活下去）受Squid Game（魷魚遊戲）與NARUTO SHIPPUDEN（火影忍者疾風傳）Chapter 2兩檔聯名活動帶動，使 Garena 自2021年以來再迎最強單季，並維持2025年 Bookings 年增逾30%的全年目標。
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
