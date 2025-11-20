蝦皮推全站大免運 12月試行、2026年上線

▲根據蝦皮平台內部統計，約七成消費者將運費列為購買決策關鍵。（圖／蝦皮提供）

[NOWnews今日新聞] 近年台灣電商市場快速發展，各業者持續在優惠、物流與使用體驗上進行升級，提供更便利的消費選擇。其中，「免運門檻」已成為最影響消費者網購決策的重要因素。

蝦皮購物今（20）日宣布，12 月 6 日和 13 日將試行「全站大免運」，全站免領券且不限店家，店取滿 199 元、宅配滿 490 元即可免運優惠；預計 2026 年 1 月起全面實施，天天全站免運，不限店不限次。

蝦皮表示，今年邁入在台經營第十年，平台持續強化服務創新、基礎建設與行銷資源投入。此次「全站大免運」方案，旨在配合消費者喜歡「免運」的購物偏好，進一步提升網購體驗，賣家也會感受到營業額顯著成長。

▲蝦皮購物今（20）日宣布， 2026 年 1 月起全面實施「全站大免運」，天天全站免運，不限店不限次。（圖／蝦皮提供）

2026 年起蝦皮平台所有賣家也將同步適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲功能與樣品促銷模組，等更多行銷資源與輔助工具，協助賣家提升曝光與成交效率。專案費率亦將從 7% 降至 6%。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰說明，根據平台內部統計，約七成消費者將運費列為購買決策關鍵，而參與免運方案的賣家，其成交訂單量平均成長近四成；顯示降低運費門檻可有效縮短消費者猶豫時間並提升轉換率。此外，消費者的購物決策核心已從單純比價延伸至流程便利性，免運亦從加值優惠成為優秀購物體驗的必需品。

「全站大免運」活動排除冷鏈及部份材積過大的商品，並限使用指定物流。詳細適用範圍與規定請以蝦皮購物官網公告為準。

