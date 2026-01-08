蝦皮攜公益機構啟動賑災募款 加速災後救援

▲蝦皮購物即時啟動線上賑災捐款及高流量曝光宣傳計劃，攜手社福機構協助賑災資訊在短時間內被更多民眾看見，讓民眾即時完成捐款行動。（圖／蝦皮提供）

[NOWnews今日新聞] 日前樺加沙颱風重創花蓮，多個社區與家庭面臨生活與家園受損。蝦皮購物即時啟動線上賑災捐款及高流量曝光宣傳計劃，攜手長年深耕花蓮的「財團法人台灣世界展望會」與「財團法人基督教芥菜種會」，協助賑災資訊在短時間內被更多民眾看見，讓民眾即時完成捐款行動。兩家公益機構指出，在此次災害勸募中，蝦皮購物的數位募款有效縮短了從看見需求到實際行動的時間，使資源更快匯集，支援機構得以持續救援與重建工作。

▲基督教芥菜種會在光復洪災後的家園修繕，仍持續進行中。（圖／蝦皮提供）

芥菜種會執行長李肇家表示，災害發生當天社工即在交通受阻情況下趕赴災區，展開受災家庭訪視、提供緊急物資與熱食供應等。他也指出，透過數位募款即時匯集的各地資源，即使是小額捐款，也成為災後重建的重要力量；期盼這份愛不只是一次性的行動，而是不斷延伸，陪伴更多需要的人。

▲台灣世界展望會社工訪視受災戶並發放生活補助金。（圖／蝦皮提供）

台灣世界展望會數位行銷處處長蔡凱如指出，災後救援的挑戰首要是第一時間的援救，接下來則是重建受災家庭在面臨房屋受損、工作中斷與兒少學習的心理壓力，相關工作仍需要民眾透過公益平台持續關注與支持。

在募款與溝通方式上，兩家機構皆觀察到近年捐款者行為的改變。李肇家執行長表示，透過線上平台，人們更容易參與愛心行動，但也更重視能否快速得知資源運用的情況，芥菜種會即時分享透明的資訊，讓捐款者能清楚看見善款的流向。蔡凱如處長也提到，年輕世代與首次捐款者更重視資訊透明與即時回饋，也更願意透過日常中經常使用的平台參與公益。

▲基督教芥菜種會在光復社區服務據點進行兒少關懷活動。（圖／蝦皮提供）

談及與蝦皮合作的經驗，李肇家執行長表示，平台提供社福機構比以往傳統募款方式更多的接觸點，讓原本不熟悉機構的民眾在日常瀏覽平台時也能了解社福需求，進一步參與公益。蔡凱如處長則指出，免除手續費並整合物流金流降低了募款行動的門檻，也有助於將資源有效地運用。

蝦皮表示，平台長期與公益團體合作推動線上募款，在此次花蓮賑災期間，平台亦提供首頁蓋版等高曝光資源，協助賑災資訊在短時間內被更多民眾看見。根據蝦皮購物日前發布的公益數據，去年平台攜手超過100間公益團體，全年募集總額年增逾五成，首次捐款用戶數較去年翻倍。從整體趨勢來看，數位平台正逐步成為在災害發生時，民眾最快能將善意轉化為實際行動的管道。

