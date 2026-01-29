蝦皮攜手YouTube 拚影音內容導購

（中央社記者何秀玲台北29日電）內容導購成為電商新戰場，蝦皮購物宣布與YouTube Shopping合作，結合影音內容與商品導購，讓YouTube影音創作者能參與電商分潤，希望藉由串聯影音創作者、賣家與消費者，擴大電商變現場景。

YouTube與蝦皮購物今天舉辦YouTube Shopping聯盟計畫台灣發表會。YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，YouTube啟動「YouTube Shopping 聯盟計畫」，導入「看到就是買到」內容導購模式，試行42天即促成約9000筆交易。

蝦皮購物指出，對台灣在地中小賣家而言，營運瓶頸不再是基礎商品上架與出貨，而是如何在資源與預算有限情況下，跟上影音與網紅推薦主導購物決策的市場趨勢。

蝦皮購物觀察，影音內容已成為消費者決策關鍵，64%用戶上網目的為觀看影音內容，80%用戶依賴影音內容做消費決策；其中，台灣Z世代（約1995至2010年間出生）購物有80%深受網紅影響，內容信任直接影響下單行為。

蝦皮購物表示，此次與YouTube Shopping聯盟，由YouTube提供內容與創作者生態，蝦皮購物提供商品供給賣家，讓內容導購從流量走向可追蹤、可變現、可優化的成交模式；此模式先前在東南亞市場運作，觀察2025年第3季透過與YouTube合作驅動的訂單量，季成長達3成，因此決定將此模式引進台灣。

蝦皮購物總經理李毓晨說，與YouTube Shopping合作，希望將內容影響力轉換成賣家收益，也強化消費者決策的可信度，希望為賣家與創作者創造可持續的三贏成長循環。

除了蝦皮投入內容導購外，其他電商平台近年也布局直播與影音帶貨。富邦媒向中央社記者表示，2023年第3季啟動「直播電商轉型工程」，打造主題直播間，橫跨美妝、保健、服飾、綜合等。

富邦媒為了進一步因應品牌端大規模製作需求，2024年推出「品牌專場」直播間，投入節目專業製作並串聯行銷資源，協助合作品牌打造專屬直播節目；並攜手專業直播服務商，完善直播主招募與訓練流程，持續擴大直播電商動能。

富邦媒表示，以2026年春節檔期為例，近期將推出24小時「momo線上年貨大街」，集結逾百家迪化街及北市商圈指標名店，透過即時影音互動與直播帶貨機制，帶動年節採購買氣。（編輯：張良知）1150129