蝦皮智取店上演猴戲！89男「鑽進寄件櫃」卡住 荒謬畫面曝光 網怒批：社會底層

一名89男竟在蝦皮智取店內惡搞，整個人鑽進寄件櫃中。圖／翻攝自Threads

無人商店竟成屁孩遊戲場！近日有網友轉發一段驚悚的IG限時動態，畫面中一名「8+9」男子，竟在蝦皮智取店內惡搞，整個人鑽進寄件櫃中。荒謬畫面曝光後，迅速在社群平台引發熱議，網友紛紛砲轟此舉不僅缺乏公德心，更有可能損壞他人的包裹，強烈要求官方提告。

鑽櫃卡住同伴狂笑 錄影炫耀引眾怒

一名網友於9日在Threads上揭發這起離譜事件。根據轉貼的動態顯示，一名留著「阿志頭」、整隻手臂佈滿刺青的男子，無視店內規範，直接爬入蝦皮智取店的寄件櫃內。影片中，該男子最後成功將全身塞入櫃位空間，但準備脫身時卻一度因空間狹小受困卡住。同行友人見狀非但沒有制止，反而圍觀錄影、笑成一團，並將過程上傳至IG炫耀。

網tag官方要求徹查、提告

發文網友憤而標註蝦皮購物官方帳號，呼籲官方應重視無人店家遭惡搞的治安問題。許多網友更指出，智取店的寄件櫃後方往往連通辦公室或理貨空間，該男子的行為恐涉及非法侵入，紛紛留言砲轟「支持蝦皮提告，X的社會底層，貨被猴子踩過還有人要嗎」、「現在的猴跟蝦妹真的很低能」、「來看傻仔做傻事，還上網給大家看...」、「我看過這個寄件櫃的後面是他們智取店的辦公室欸！這樣不就是私闖嗎？可以報警了吧！」、「這到底有什麼好笑的，賣家的貨品包裝原本好好的，這樣壓壞了算誰的？」、「一點都不好笑！為什麼做了蠢事還要po上網」。

由於智取店採自助式服務，店內通常無人看守，此類脫序行為是否會造成設備毀損或影響包裹安全，已引發賣家與買家的高度焦慮。目前蝦皮官方尚未對此事件發表正式回應，但已有不少網友呼籲，應加強監視系統與報警連線，遏止類似的「猴戲」再度上演。



