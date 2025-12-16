蝦皮智取店愈開愈多？「24小時超方便、I人福音」 網友點出1問題最惱人

近年來，越來越多蝦皮「店到店」取貨門市轉型為24小時營運的「智取店」。

近年來，越來越多蝦皮「店到店」取貨門市轉型為24小時營運的「智取店」。近日在PTT就有網友表示，雖提供24小時取貨的便利，但也擔憂遇到問題時現場沒有人員即時協助，貼文曝光後，引起討論。

近日，一名網友在PTT以「蝦皮的智取店越來越多了？」為題發文表示，自己常使用的蝦皮取貨門市並非停業，而是重新整修、轉型為智取店，並觀察到「附近人工店已經越來越少了，紛紛都改做智取店了」。原PO指出，智取店雖提供24小時取貨的便利，但一旦取貨發生問題，「有人能立即處理還是感覺比較好」，同時也憂心人工門市減少，可能影響打工族或正職人員的工作機會。

貼文一出吸引不少網友回應表示，智取店其實也有店員，只是變成1人服務；不少支持者認為，智取店不受營業時間限制、操作快速，且無須與店員互動，「方便，I人福音」「智取比較方便，凌晨也可以去」「自己key一key拿一拿快多了，早該這樣」，也有人直言這是企業降低人力成本、因應缺工與少子化的必然趨勢。

不過，也有網友點出實際使用上的困擾，「智取店常常鎖住不給下單，麻煩死了」「比較討厭的是等櫃位上架可能要拖好幾天」，所以建議選擇智取店時後不要購買急需的物品。

